पंजाबी सिंगर खान साब की मां हुई सुपुर्द-ए-खाक, अंतिम विदाई देने पहुंचे इंडस्ट्री के कई नामवर कलाकार
मशहूर पंजाबी सिंगर खान साब की मां सलमा परवीन का निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को कपूरथला के भंडाल दोना में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। खान साब की मां के निधन की खबर सुनकर वह कनाडा से तुरंत भारत लौट आए। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए आयोजित शो भी रद्द कर दिया। सलमा परवीन का निधन एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ।
जागरण संवाददाता, कपूरथला। मशहूर पंजाबी सिंगर खान साब की मां सलमा परवीन का बीते दिवस निधन हो गया था। जिनके पार्थिव शरीर को आज शनिवार दोपहर सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया है। उनका शव शुक्रवार को खान साब के पैतृक गांव कपूरथला के भंडाल दोना में पहुंच गया था। सलमा परवीन को अंतिम विदाई देने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कई नामवर कलाकार भी पहुंचे।
उनके परिवार और चाहने वालो में मातम का माहौल है। ख़ान साब की मां के निधन की सूचना मिलने के बाद सिंगर खान साब भी कनाडा से भारत लौट आए हैं। इसके लिए उन्हें सरी में अपना शो भी कैंसिल करना पड़ा। शुक्रवार रात को ही वह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। जहां से सीधे कपूरथला के लिए रवाना ही गए।
पंजाब के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान गुरुवार को सलमा परवीन ने दम तोड़ा था। वह लंबे समय से बीमार थीं और डॉक्टरों की देखरेख में थीं। फिर भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था।
बताया जा रहा है कि जिस दिन सलमा परवीन का देहांत हुआ, उस दिन कनाडा के टाइम के अनुसार शाम साढ़े 6 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे) खान साब का सरी में शो था। इस शो को खान साब ने भारत और पाकिस्तान के पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों की मदद को फंड जुटाने के लिए आयोजित किया था।
