नए साल से महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपये महीने: पंजाब के मंत्री मोहिंदर भगत का दावा, AAP सरकार पूरी करेगी गारंटी
पंजाब के मंत्री मोहिंदर भगत ने दावा किया है कि नए साल से राज्य की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार अप ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, कपूरथला। पंजाब के रक्षा सेवा कल्याण, स्वतंत्रता सेनानी और बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा नए साल में महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी को पूरा करेगी। वह वीरवार को गांव खोजेवाल स्थित द ओपन डोर चर्च की ओर से आयोजित क्रिसमस के त्योहार में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे।
उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार सभी मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि वे सभी धर्मों के डेरों में जाकर उनकी समस्याओं को सुनें और उनका समाधान करें।
उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से 29 दिसंबर को गुरदासपुर में क्रिसमस के उपलक्ष्य में राज्यस्तरीय समागम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में शामिल होने पर उनका स्वागत अध्यक्ष संधावलिया अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष राजविंदर सिंह और आयोजन समिति ने किया।
कैबिनेट मंत्री ने मुख्य पादरी हरप्रीत देओल और गुरशरण देओल से मुलाकात की। इस कार्यक्रम में लोकसभा क्षेत्र होशियारपुर से सांसद राजकुमार चब्बेवाल, वरिष्ठ नेता चंदन ग्रेवाल, पंजाब एग्रो के चेयरमैन मंगल सिंह बस्सी, दीपक बाली, हलका प्रभारी कर्मबीर चंदी, पूर्व चेयरमैन गुरपाल सिंह इंडियन, चेयरमैन जगजीत सिंह बिट्टू, सदस्य कंवर इकबाल सिंह, सरदूल सिंह धालीवाल, जगदेव थापर, अवि राजपूत हलका सेवादार, रोशन सभ्रवाल व अन्य मौजूद रहे।
