नए साल से महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपये महीने: पंजाब के मंत्री मोहिंदर भगत का दावा, AAP सरकार पूरी करेगी गारंटी

संवाद सहयोगी, कपूरथला। पंजाब के रक्षा सेवा कल्याण, स्वतंत्रता सेनानी और बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा नए साल में महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी को पूरा करेगी। वह वीरवार को गांव खोजेवाल स्थित द ओपन डोर चर्च की ओर से आयोजित क्रिसमस के त्योहार में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे।

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार सभी मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि वे सभी धर्मों के डेरों में जाकर उनकी समस्याओं को सुनें और उनका समाधान करें। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से 29 दिसंबर को गुरदासपुर में क्रिसमस के उपलक्ष्य में राज्यस्तरीय समागम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में शामिल होने पर उनका स्वागत अध्यक्ष संधावलिया अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष राजविंदर सिंह और आयोजन समिति ने किया।