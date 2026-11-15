सुखबीर बादल ने बीबी जगीर कौर को फिर अकाली दल में कराया शामिल, पंजाब चुनाव 2027 से पहले बदले सियासी समीकरण

जागरण संवाददाता, कपूरथला। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की पूर्व अध्यक्ष और पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री बीबी जागीर कौर फिर से शिरोमणि अकाली दल (बादल) में शामिल हो गईं। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पुनरसुरजीत से अपना नाता तोड़ लिया है।

कपूरथला जिले के भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र के गांव बेगोवाल में इस संबंध में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में बीबी जागीर कौर ने फिर से अकाली दल का दामन थाम लिया।