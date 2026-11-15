पंजाब के सेवा केंद्र कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा उठाएगी भाजपा, चुनावी घोषणापत्र में शामिल होंगी मांगें

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ से आज, रविवार, सेवा केंद्र कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। जाखड़ ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि भाजपा की सरकार बनने पर उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा।