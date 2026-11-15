पंजाब के सेवा केंद्र कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा उठाएगी भाजपा, चुनावी घोषणापत्र में शामिल होंगी मांगें
सुनील जाखड़ ने सेवा केंद्र कर्मचारियों को भाजपा के समर्थन का भरोसा दिया। उन्होंने न्यूनतम वेतन से कम भुगतान का आरोप लगाते हुए स्थायी समाधान का वादा किया।
HighLights
सुनील जाखड़ ने सेवा केंद्र कर्मचारियों को स्थायी समाधान का आश्वासन दिया।
भाजपा सरकार बनने पर वेतन समस्याओं का हल करने का वादा।
कर्मचारियों की मांगें चुनावी घोषणापत्र में शामिल की जाएंगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ से आज, रविवार, सेवा केंद्र कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। जाखड़ ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि भाजपा की सरकार बनने पर उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पार्टी अपने चुनावी घोषणापत्र में भी इस संबंध में विवरण शामिल करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अभी भी कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी समस्याओं को उचित मंच पर उठाया जाएगा।
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सेवा केंद्र कर्मचारियों के शोषण का आरोप
सुनील जाखड़ ने कहा कि एक ओर पंजाब सरकार युवाओं को नौकरियां देने का वादा कर रही है, वहीं दूसरी ओर सेवा केंद्रों में काम कर रहे सैकड़ों युवाओं को कानून के तहत मिलने वाला वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार से ठेका लेकर सेवा केंद्र चला रही कंपनी इन युवाओं को न्यूनतम वेतन से भी कम भुगतान कर उनका शोषण कर रही है।
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भाजपा ने साथ खड़े रहने का दिया आश्वासन
जाखड़ ने कहा कि सरकार इन युवाओं को उचित वेतन दिलाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और यह पंजाब की सरकार के दोहरे चरित्र का प्रमाण है। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है।