बगावती तेवर पड़े ठंडे, आज शिरोमणि अकाली दल में लौटेंगी बीबी जागीर कौर; सुखबीर बादल कराएंगे शामिल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अगस्त 2025 को गठित शिरोमणि अकाली दल (पुनर्सुरजीत) को अलविदा करने के बाद आज, रविवार, बीबी जागीर कौर शिअद में वापसी करने जा रही हैं। पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा, उनके बेटे हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा और बरजिंदर सिंह बराड़ जैसे दिग्गज नेताओं के शिरोमणि अकाली दल (शिअद) में जाने के बाद अब दोपहर 2 बजे अध्यक्ष सुखबीर बादल खुद बीबी जागीर कौर को पार्टी दोबारा जॉइन करवाएंगे।

आज दोपहर तकरीबन 2 सुखबीर बादल बेगोवाल पहुंच रहे हैं। जहां आधिकारिक तौर पर बीबी जागीर कौर को पार्टी जॉइन करवाई जाएगी। ध्यान रहे कि शिअद अध्यक्ष सुखबीर बादल पहले ही कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में और नेता लौटेंगे।

इसके साथ ही स्पष्ट किया कि उन्होंने शिअद नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्हें निकाला गया था। उन्होंने अपनी वापसी को तभी स्पष्ट कर दिया था, जब उन्होंने कहा था कि वह जन्म से ही अकाली हैं और अकाली ही रहेंगी। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस, भाजपा या आप में जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन शिअद-भाजपा गठबंधन का भी समर्थन किया था।