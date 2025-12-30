कपूरथला में नशा तस्कर के अवैध निर्माण पर चला पीला पंजा, पंचायत की पहल पर की गई कार्रवाई
पंजाब सरकार की 'युद्ध नशे विरुद्ध' मुहिम के तहत कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में एक नशा तस्कर गुरभेज सिंह उर्फ भेजा द्वारा पंचायती जमीन पर किए गए अवैध न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सुल्तानपुर लोधी(कपूरथला)। पंजाब सरकार की नशा तस्करों के खिलाफ चल रही 'युद्ध नशे विरुद्ध' मुहिम के तहत थाना सुल्तानपुर लोधी के गांव सेंचां में पंचायत द्वारा अपने स्तर पर प्रस्ताव पास करके नशा तस्कर द्वारा पंचायती जमीन पर की गई अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई।
मंगलवार को सिविल और पुलिस प्रशासन द्वारा बीडीपीओ सुल्तानपुर लोधी के आदेशों पर नशा तस्कर द्वारा पंचायती जमीन पर की गई अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यहां थाना सुल्तानपुर लोधी के अधीन गांव सेचा में गुरभेज सिंह उर्फ भेजा पुत्र जरनैल सिंह द्वारा पंचायत की मालिकाना जमीन पर किए कब्जे पर प्रशासन द्वारा पीला पंजा चलाया गया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा ने बताया कि बीडीपीओ सुल्तानपुर लोधी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार बताया गया था कि समाज विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए गुरभेज सिंह उर्फ भेजा पुत्र जरनैल सिंह द्वारा पंचायती जमीन पर कब्जा करके घर बनाया हुआ है, जिस पर सिविल और पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई।
उन्होंने कहा कि गुरभेज सिंह उर्फ भेजा पुत्र जरनैल सिंह के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 9 मुकदमे जिनमें से एनडीपीएस एक्ट के 7 और लड़ाई-झगड़े के 2 मामले दर्ज थे। उन्होंने कहा कि पंचायत द्वारा अपने स्तर पर प्रस्ताव पास करके नशा तस्कर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है।
उन्होंने गांववासियों से अपील की कि वे गांव से नशा तस्करी को खत्म करने में पुलिस प्रशासन का साथ दें और यदि किसी भी नशा पीड़ित के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो उसका नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करवाकर समाज की मुख्य धारा में लाया जाए।
श्री तूरा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब सरकार के सख्त निर्देशों के तहत जिला पुलिस नशा तस्करी पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी नशा तस्करी से जुड़े व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा तथा कानून अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि नशा तस्करी के खिलाफ यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी।
