    फगवाड़ा में दंपति ने खाया जहर, पत्नी की मौत और पति पहुंचा अस्पताल; महिला के पिता ने हत्या का लगाया आरोप

    By Amit Orhi Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:19 PM (IST)

    फगवाड़ा के रावलपिंडी गांव में एक दुखद घटना हुई जहाँ एक दंपति ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर निगल लिया। इस घटना में पत्नी की मौत हो गई और पति अस्पताल में भर्ती है। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। परिजनों ने ससुराल वालों पर ज़हर देने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया।

    थाना रावलपिंडी के बाहर लड़की का शव लेकर मौजूद परिजन (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, फगवाड़ा। गांव रावलपिंडी में संदिग्ध हालत में जहरीली दवाई निकलने से पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति अस्पताल में उपचाराधीन है। थाना रावलपिंडी पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर उसके पति सहित चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    महिला की मौत के बाद परिजनों ने फगवाड़ा सिविल अस्पताल के बाहर पुल के नीचे प्रदर्शन करके ससुरालियों पर कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर डीएसपी भारत भूषण, एस एच ओ सिटी ऊषा रानी व थाना रावलपिंडी के एस एच ओ मेजर सिंह मौके पर पहुंचे और मामले को शांत किया।

    फगवाड़ा के शाम नगर के रहने वाले सुरजीत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह ने पुलिस को बताया कि मुस्कान उसकी छोटी लड़की है, जिसकी शादी सनी कुमार पुत्र छिंद्रपाल निवासी रावलपिंडी से पांच अप्रैल 2023 को हुई थी।

    आरोप लगाया कि मुस्कान के साथ उसके पति, नंनद सिमर, चाची मंजू व जेठानी गुरप्रीत कौर ने मारपीट करके जबरदस्ती उसे जहरीली दवाई पिला दी। दूसरी तरफ सनी कुमार के परिजनों के अनुसार दोनों दंपती ने कथित तौर पर जहरीली दवाई पी ली और उनकी सेहत खराब होने के बाद मुस्कान की मृत्यु हो गई।

    थाना रावलपिंडी के एसएचओ मेजर सिंह के अनुसार मुस्कान की मौत के मामले में उसके पति सनी कुमार ननद सिमर, चाची मंजू व जेठानी गुरप्रीत कौर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस घटना को लेकर लड़की पक्ष ने थाना रावलपिंडी के बाहर रोष प्रदर्शन भी किया।