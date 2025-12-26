Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कपूरथला: देर रात किराना व्यापारी के गोदाम पर फायरिंग, शटर पर पांच गोलियों के निशान; विदेशी कॉल से मांगी रंगदारी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 12:19 AM (IST)

    कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी रोड पर एक होलसेल किराना व्यापारी के गोदाम पर देर रात फायरिंग हुई। अज्ञात बदमाशों ने पांच राउंड फायर किए और फिरौती की मांग क ...और पढ़ें

    Hero Image

    देर रात किराना व्यापारी के गोदाम पर फायरिंग। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। सुल्तानपुर लोधी रोड स्थित एक होलसेल किराना व्यापारी के गोदाम पर देर रात करीब 1:30 बजे फायरिंग का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद खौफजदा व्यापारी को विदेशी वाट्सएप नंबर पर लाखों की रंगदारी मांगी गई।घटना की सूचना के बाद जिला पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस घटना की पुष्टि करते हुए एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा ने कहा कि आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिली जानकारी के अनुसार सुल्तानपुर लोधी रोड स्थित कपूरथला के एक बड़े होलसेल किराना व्यापारी के गोदाम पर बुधवार-वीरवार की देर लगभग 1:30 बजे कुछ अज्ञात बदमाशों ने पांच राउंड फायर किए गए। जिनमें से गोदाम के गेट पर दो और शटर पर तीन गोलियों के निशान हैं। इस घटना के बाद किराना व्यापारी के व्हाट्सएप नंबर पर एक विदेशी नंबर से आई कॉल में उससे लाखों रुपये की फिरौती की मांग भी की गई।

    इसके बाद बुरी तरह से खौफजदा व्यापारी ने पुलिस को सूचित किया। जिला पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो की जांच करते हुए बदमाशों की शिनाख्त करने में जुट गई है। फिलहाल जिला पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए बयान कलमबद्ध किए जा रहे हैं।

    इस मामले में पुलिस अफसर व्यापारी का नाम और मांगी की रंगदारी की रकम बताने से बच रहे हैं।एसएसपी गौरव तूरा ने बताया कि बदमाशों की ओर से गोदाम के गेट व शटर पर पांच राउंड फायर किए गए हैं। घटनास्थल पर मिले कुछ तथ्यों के आधार पर गंभीरता से जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा