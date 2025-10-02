कपूरथला में गटर की सफाई करते समय मजदूर की मौत, ठेकेदार बेहोश
कपूरथला के गांव कूका कालोनी में एक निर्माणाधीन कोठी के गटर की सफाई करते समय संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। बिहार के रहने वाले सोनू नामक युवक की गटर में दम घुटने से मौत हो गई। उसे बचाने गया ठेकेदार सुखविंदर सिंह भी बेहोश हो गया जिसे जालंधर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, भुलत्थ(कपूरथला)। गांव हबीबवाल के नजदीक गांव बुधपुर में रहने वाले एक युवक की गांव कूका कालोनी में निर्माणाधीन कोठी के गटर की सफाई करते समय संदिग्ध हालात में मौत हो गई। हादसे के दौरान गटर में उसे बचाने गया ठेकेदार भी बेहोश हो गया, जिसे बेहोशी की हालत में जालंधर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मृतक की पहचान बिहार के जिला कदियाल गांव महेशपुर निवासी सोनू के रूप में हुई है। वह इन दिनों कपूरथला जिले के गांव बुधपुर में ही रह रहा था। ठेकेदार की पहचान गांव हबीबवाल निवासी सुखविंदर सिंह के रूप में हुई है।
ठेकेदार के साथ काम कर रहे मजदूर ने बताया कि हम हबीबवाल में एक घर में काम कर रहे थे कि शाम करीब चार बजे हमें गांव कूका कालोनी से फोन आया कि ठेकेदार घायल हो गया है।
जब हम वहां पहुंचे तो ठेकेदार और मजदूर दोनों गटर में बेहोश पड़े थे। दोनों को तुरंत गटर से बाहर निकाला गया और नडाला के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया। सुखविंदर सिंह को जालंधर रेफर कर दिया गया।
