कपूरथला में गटर की सफाई करते समय मजदूर की मौत, ठेकेदार बेहोश

कपूरथला के गांव कूका कालोनी में एक निर्माणाधीन कोठी के गटर की सफाई करते समय संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। बिहार के रहने वाले सोनू नामक युवक की गटर में दम घुटने से मौत हो गई। उसे बचाने गया ठेकेदार सुखविंदर सिंह भी बेहोश हो गया जिसे जालंधर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मृतक की पहचान बिहार के जिला कदियाल गांव महेशपुर निवासी सोनू के रूप में हुई है। वह इन दिनों कपूरथला जिले के गांव बुधपुर में ही रह रहा था। ठेकेदार की पहचान गांव हबीबवाल निवासी सुखविंदर सिंह के रूप में हुई है।