कपूरथला की कूका कॉलोनी में गटर सफाई के दौरान प्रवासी मजदूर की संदिग्ध मौत, ठेकेदार हुआ बेहोश

कपूरथला के गांव कूका कॉलोनी में गटर साफ करते समय एक मजदूर सोनू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसे बचाने गया ठेकेदार सुखविंदर सिंह भी बेहोश हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनू बिहार का रहने वाला था। घटना की असली वजह ठेकेदार के होश में आने के बाद ही पता चलेगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है।

जागरण संवाददाता, कपूरथला। गांव हबीबवाल के नजदीक गांव बुधपुर में रहने वाले एक मजदूर की गांव कूका कॉलोनी में निर्माणाधीन कोठी के गटर की सफाई करते समय संदिग्ध हालात में मौत होने का मामला सामने आया है। इस हादसे के दौरान गटर में उसे बचाने गया पंजाबी ठेकेदार भी बेहोश हो गया, जिसे बेहोशी की हालत में जालंधर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान सोनू निवासी महेशपुर जिला कदियाल, बिहार हाल निवासी गांव बुधपुर के तौर पर हुई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए ठेकेदार के साथ काम कर रहे मजदूर ने बताया कि हम हबीबवाल में एक घर में काम कर रहे थे कि शाम करीब चार बजे हमें दूसरी जगह गांव कूका कॉलोनी से फोन आया कि ठेकेदार घायल हो गया है। जब हम वहां पहुंचे तो ठेकेदार और मजदूर गटर में थे।