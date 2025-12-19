Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घने कोहरे के कारण करतारपुर रोड पर पराली से लदी ट्रॉली पलटी, यातायात बाधित

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:57 PM (IST)

    करतारपुर-कपूरथला रोड पर घने कोहरे के चलते पराली से लदी ट्रॉली पलटने से यातायात बाधित हो गया। मिलिट्री कैंटीन के पास हुई इस घटना में कोई जानी नुकसान नह ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुख्य सड़क पर पलटी ट्रॉली व मौके पर मौजूद पुलिस।

    जागरण संवाददाता, करतारपुर। घने कोहरे के चलते करतारपुर–कपूरथला रोड पर मिलिट्री कैंटीन के पास शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से पराली की गांठों से लदी एक ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सड़क पर पराली की गांठें बिखर जाने से यातायात कुछ समय के लिए पूरी तरह बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।

    ट्रैफिक इंचार्ज इंस्पेक्टर दर्शन सिंह ने बताया कि देर रात उन्हें सूचना मिली थी कि मिलिट्री कैंटीन के पास एक ट्रॉली पलट गई है, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तुरंत सुरक्षा के इंतजाम किए और अन्य वाहनों को रोककर वैकल्पिक व्यवस्था की।

    यह भी पढ़ें- पंजाब सरकार की 'शक्ति हेल्पडेस्क' ने स्कूलों में छेड़ी सुरक्षा की मुहिम, बच्चे सीख रहे गुड टच-बैड टच के गुर

    मौका देख रास्ता किया गया साफ

    इंस्पेक्टर दर्शन सिंह ने बताया कि ट्रॉली में लदी पराली की गांठें सड़क पर फैल गई थीं, जिससे फिसलन और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया था। ट्रैफिक पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पराली की गांठों को सड़क के किनारे हटवाया।

    इसके बाद ट्रॉली को सीधा करवाया गया और क्रेन की सहायता से उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद करीब एक घंटे में यातायात को पूरी तरह सुचारु कर दिया गया।

    यह भी पढ़ें- सीएम मान ने यूके के साथ मजबूत व्यापारिक संबंधों पर दिया जोर, बैठक में गिनाईं 'इन्वेस्ट पंजाब' की खूबियां

    कोहरे के कारण बढ़े हादसे

    उन्होंने बताया कि बीती रात से इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है। कोहरे के चलते सड़क पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार भी काफी धीमी हो गई है। ऐसे हालात में जरा सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

    ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे कोहरे के दौरान सावधानी बरतें, वाहनों की स्पीड कम रखें और फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है और कोहरे के समय हादसों का खतरा बढ़ जाता है।

    यह भी पढ़ें- बटाला में करियाना शॉप पर फायरिंग करने वाला 24 घंटे में गिरफ्तार, विदेशी हैंडलर के कहने पर चलाई गोलियां