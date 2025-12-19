घने कोहरे के कारण करतारपुर रोड पर पराली से लदी ट्रॉली पलटी, यातायात बाधित

जागरण संवाददाता, करतारपुर। घने कोहरे के चलते करतारपुर–कपूरथला रोड पर मिलिट्री कैंटीन के पास शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से पराली की गांठों से लदी एक ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सड़क पर पराली की गांठें बिखर जाने से यातायात कुछ समय के लिए पूरी तरह बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।

ट्रैफिक इंचार्ज इंस्पेक्टर दर्शन सिंह ने बताया कि देर रात उन्हें सूचना मिली थी कि मिलिट्री कैंटीन के पास एक ट्रॉली पलट गई है, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तुरंत सुरक्षा के इंतजाम किए और अन्य वाहनों को रोककर वैकल्पिक व्यवस्था की।