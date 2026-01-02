कपूरथला: दिनदहाड़े घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत; एक महीना पहले कनाडा से आई थी

जागरण संवाददाता, कपूरथला। नये साल की शुरुआत के साथ अपराधियों ने दिनदहाड़े से घर में घुसकर महिला को गोलियों से भूनकर जिला पुलिस को चुनौती दे डाली है। बुरी तरह से जख्मी महिला को तुरंत सिविल अस्पताल कपूरथला ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत करार दे दिया।

बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात बाइक युवकों ने बेखौफ सरेआम फायरिंग करके मौके से फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनते ही मोहल्ले में दहशत फैल गई। मृतका एक माह पहले ही विदेश से भारत अपने घर लौटी थी। अभी तक वारदात की मुख्य वजह सामने नहीं आई है।

घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी सब-डिवीजन डा. शीतल सिंह, थाना सिटी के एसएचओ इंस्पेक्टर अमनदीप नाहर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की दी। मृतका की पहचान 40 वर्षीय हेमप्रीत कौर पत्नी परमिंदर सिंह निवासी मोहल्ला सीनपुरा के तौर पर हुई है।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम करीब चार बजे मोहल्ला सीनपुरा स्थित हेमप्रीत कौर के घर में घुसकर दो बाइक सवार अज्ञात युवकों ने अचानक गोलियां चला दीं। गोलियां से हेमप्रीत गंभीर जख्मी हो गई। जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जबकि वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गए। मृतका एक महीना पहले ही कनाडा से लौटी थी उसका बेटा तथा पति विदेश में ही रहते हैं।

घर के अंदर मौजूद एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि अचानक कुछ लोग घर में घुसे और इसके तुरंत बाद गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर लिया गया। फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार कुल चार गोलियां चलाई गईं, जिनमें से एक गोली हेमप्रीत कौर को लगी।

बताया जा रहा है कि हेमप्रीत कौर का पति कनाडा में रहता है और दोनों का तलाक हो चुका है। एसएसपी गौरव तूरा ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। फायरिंग के कारणों को लेकर अभी जांच जारी है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं से मामले की पड़ताल कर रही है।