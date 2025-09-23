कपूरथला दर्दनाक सड़क हादसा, हिमाचल से माथा टेककर लौट रहे बाइक सवार भाई-बहन गंभीर रूप से घायल

कपूरथला में हिमाचल प्रदेश से लौट रहे भाई-बहन एक सड़क हादसे में घायल हो गए। उनकी मोटरसाइकिल शिवबाड़ी के पास एक खड़ी बस से टकरा गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है उसकी बहन को मामूली चोटें आई हैं। युवक का इलाज चल रहा है।

संवाद सूत्र, कपूरथला। हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थान पर अपनी बहन के साथ माथा टेकने के बाद घर लौट रहे मोटरसाइकिल सवार युवक का शिवबाड़ी के पास सड़क पर खड़ी बस के साथ अचानक टकराव हो गया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक और उसकी बहन दोनों मोटरसाइकिल समेत सड़क पर गिर गए।

हादसे के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोग तुरंत इकट्ठे हुए और घायलों को उठाकर एंबुलेंस की सहायता से होशियारपुर के सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार देने के बाद दोनों को गंभीर हालत देखते हुए कपूरथला सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। कपूरथला के सिविल अस्पताल में दाखिल घायल युवक की पहचान आर्यन पुत्र सतनाम सिंह निवासी गांव चुड़वाल के रूप में हुई है।

डॉक्टरों ने बताया कि इस सड़क हादसे में आर्यन की टांग में गंभीर फ्रैक्चर आया है जिसका ऑपरेशन किया जाएगा, फिलहाल युवक का इलाज इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है और उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहीं, उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठी बहन को हादसे में हल्की चोटें आई हैं और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

परिवार वालों ने बताया कि आर्यन अपनी बहन के साथ हिमाचल प्रदेश के किसी धार्मिक स्थान पर माथा टेकने के लिए गया था और दोनों मोटरसाइकिल पर वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में शिवबाड़ी के पास सड़क किनारे सवारियों को उतारने के लिए खड़ी बस के कारण अचानक मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और पीछे से बस के साथ जोरदार टक्कर हो गई।

हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को संभाला। वहीं, सिविल अस्पताल कपूरथला के इमरजेंसी वार्ड के ड्यूटी डॉक्टर ने जानकारी दी कि युवक को गंभीर चोटें आई हैं, खासकर टांग का फ्रैक्चर गहरा है जिसका ऑपरेशन किया जाएगा।