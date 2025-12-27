Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जग्गू भगवानपुरिया के नाम पर 50 लाख की रंगदारी: कपूरथला के पार्षद को व्हाट्सएप पर आई कॉल, जांच में जुटी पुलिस

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    कपूरथला के एक पार्षद नेता को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के नाम पर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने की धमकी मिली है। कॉलर ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। शहर के एक पार्षद नेता को विदेशी नंबर से गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया बताकर धमकी भरी कॉल आने का मामला सामने आया है। कॉलर ने 50 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की है।

    हालांकि इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पार्षद की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि करते हुए एसएसपी गौरव तूरा ने बताया कि कुछ खास तथ्यों के आधार पर गंभीरता से जांच की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिली जानकारी के अनुसार, कपूरथला के एक पार्षद नेता को करीब एक सप्ताह पहले एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आई। जिसमें कॉलर ने खुद को जग्गू भगवानपुरिया का बंदा बताकर 50 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की है।

    इसके बाद पार्षद ने पुलिस को शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौर हो कि उक्त पार्षद पहले किसी अन्य सियासी दल में था, लेकिन निकाय चुनाव में उसने पाला बदल लिया था और चुनाव जीत कर पार्षद बना था।

    इस मामले को लेकर एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा ने बताया कि यह केस प्राथमिक जांच के दौरान कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। फिलहाल FIR दर्ज करके एक विशेष टीम को गंभीरता से जांच के लिए लगा दिया गया है।