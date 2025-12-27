जग्गू भगवानपुरिया के नाम पर 50 लाख की रंगदारी: कपूरथला के पार्षद को व्हाट्सएप पर आई कॉल, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, कपूरथला। शहर के एक पार्षद नेता को विदेशी नंबर से गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया बताकर धमकी भरी कॉल आने का मामला सामने आया है। कॉलर ने 50 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पार्षद की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि करते हुए एसएसपी गौरव तूरा ने बताया कि कुछ खास तथ्यों के आधार पर गंभीरता से जांच की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, कपूरथला के एक पार्षद नेता को करीब एक सप्ताह पहले एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आई। जिसमें कॉलर ने खुद को जग्गू भगवानपुरिया का बंदा बताकर 50 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की है।

इसके बाद पार्षद ने पुलिस को शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौर हो कि उक्त पार्षद पहले किसी अन्य सियासी दल में था, लेकिन निकाय चुनाव में उसने पाला बदल लिया था और चुनाव जीत कर पार्षद बना था।