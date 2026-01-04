कपूरथला के रजापुर में खेतों से खून से लथपथ मिला शव, साथी कर्मचारी पर हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, कपूरथला। गांव रजापुर के नजदीक खेतों में शनिवार देर शाम एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने की खबर है। बताया जा रहा है कि उक्त युवक जे&के के कठुआ क्षेत्र का निवासी था और कपूरथला में एक फैक्ट्री में लेबर का काम करता था। यह युवक 31 दिसम्बर से लापता था।

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची थाना सदर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है और एक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाँच शुरू कर दी है। युवक की पहचान कुलदीप कुमार (35वर्ष) पुत्र योगराज निवासी कठुआ जेएंडके के रूप में हुई है।

मृतक के पिता योगराज निवासी जीएसएस सगनी बिलावल कठुआ जेएंडके ने बताया कि उनका लड़का कुलदीप कुमार 10-15 दिन से कपूरथला में बीडी एग्रो फूड गांव रजापुर में लेबर का काम करने आया था। 30 दिसंबर को उसकी कुलदीप कुमार से फ़ोन पर बात भी हुई थी, लेकिन 31 दिसम्बर से उसका फोन बंद आ रहा था।

जिसके बाद वह एक जनवरी को अपने छोटे भाई दयाराम तथा अन्य गांव वालों के साथ बीडी एग्रो फूड रजापुर पहुंचे तो मालिक पुनीत गुप्ता से मिले तो पता लगा कि कुलदीप कुमार 31 दिसंबर की रात से कहीं गया हुआ है। जिसके बारे में पता लगा कि 31 दिसंबर को कुलदीप कुमार की अपने एक साथी सिंह पुत्र पेशाराम के साथ किसी बात को लेकर तू-तू मैं-मैं हुई थी तथा उसी रात से कुलदीप कुमार गायब है।