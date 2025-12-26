अनजाने में पाकिस्तान पहुंचकर गिरफ्तार हुआ पंजाब का युवक, यूट्यूबर नासिर ढिल्लों बोले- 'वकील लड़ेंगे केस'

नासिर ढिल्लों ने बताया कि पाकिस्तान रेंजर्स ने शरणदीप को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल शरणदीप कसूर थाने की हिरासत में है। नासिर ने बताया कि कसूर में लॉ फर्म चलाने वाले एडवोकेट बहराम बाजवा शरणदीप के केस की पैरवी करेंगे।

युवक की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है और उसकी मां का रो-रोकर बुरा हाल है। इस मामले को लेकर पाकिस्तान के यूट्यूबर नासिर ढिल्लों का बयान सामने आया है।

संवाद सहयोगी, जालंधर। शाहकोट क्षेत्र के गांव भोयपुर निवासी शरणदीप अनजाने में सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गया, जहां उसे कसूर सेक्टर में पाकिस्तान रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया।

कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शरणदीप को भारत वापस भेजने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अमेरिका में रह रहे बॉबी सिद्धू, जो शाहकोट के ही रहने वाले हैं और उनसे उन्होंने से संपर्क किया था।

इसके बाद बॉबी सिद्धू ने एडवोकेट बहराम बाजवा से मुलाकात कर शरणदीप का केस लड़ने का निर्णय लिया। नासिर ढिल्लों ने बताया कि यह मामला करीब छह साल पहले के एक पुराने मामले से मिलता-जुलता है।

उस समय पाकिस्तान के कसूर निवासी मुब्बशर मुबारक घरेलू विवाद के बाद भारत पहुंच गया था। । बीएसएफ ने उसे गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया था।

भारतीयों की मदद से करीब छह महीने बाद मुब्बशर को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। नासिर ने कहा कि इसी तरह शरणदीप की भी सुरक्षित भारत वापसी करवाई जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी भाईचारा और प्यार बनाए रखना है।