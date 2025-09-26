जालंधर में नाबालिग से खेतों में गलत हरकत करने वाला वेटरनरी डॉक्टर धराया, पोक्सो एक्ट के तहत हुई जेल
जालंधर के थाना मकसूदां में एक नाबालिग से दुर्व्यवहार के आरोप में वेटरनरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। प्रभावशाली लोगों ने उसे छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने दबाव में आए बिना उसे जेल भेज दिया। डॉक्टर पर बच्चे को खेतों में ले जाकर गलत हरकत करने का आरोप है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
जागरण संवाददाता, जालंधर। थाना मकसूदां के अधीन आने वाले एक गांव में नाबालिग से गलत हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए वेटनरी डाक्टर को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपित की गिरफ्तारी के बाद उसे छुड़वाने के लिए कई प्रभावशाली हस्तियों ने पुलिस पर दबाव बनाया लेकिन थाना प्रभारी ने किसी भी तरह की नरमी न दिखाते हुए आरोपी को हिरासत में लिया था।
घटना 19 जून दोपहर करीब 3 बजे की है। एक 13 वर्षीय बच्चा अपने दोस्तों के साथ मंदिर के पास खड़ा था। उसी दौरान डाक्टर अमरजीत सिंह मोटरसाइकिल पर आया और बच्चे को अपने साथ बैठाकर खेतों में बने कुएं की तरफ ले गया। शिकायत में कहा गया कि वहां डाक्टर ने बच्चे के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। किसी तरह बच्चा वहां से भाग निकला और घर पहुंचकर पूरी घटना अपने माता-पिता को बता दी।
बच्चे के पिता ने तुरंत थाना मकसूदां में शिकायत दर्ज करवाई। आरोप है कि इसके बाद डाक्टर खुद गांव पहुंचा और बच्चे के साथ मारपीट करने के साथ-साथ उसे जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं डाक्टर ने खुद को बेकसूर बताते हुए इस साजिश बताया और इसके बीते राजनीति से जुड़े लोगों का हाथ बताया था।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने डाक्टर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। आरोप था कि आरोपित को गिरफ्तार करने गई टीम के साथ डाक्टर ने झगड़ा किया और भागने की कोशिश की। रास्ते में उसने अपने समर्थक भी बुलाए, जिन्होंने पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उसे काबू कर लिया। थाने में भी कई प्रमुख हस्तियां आरोपी को छुड़वाने पहुंचीं। बावजूद इसके थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बिक्रम सिंह ने किसी भी दबाव में आए बिना कानून के तहत कार्रवाई की थी।
