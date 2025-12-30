Language
    जालंधर में इंसानियत शर्मसार, दो दिन तक मिलाप चौक के पास पड़ी रही एक लाश; हदबंदी में उलझी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:49 PM (IST)

    जालंधर के मिलाप चौक पर एक व्यक्ति का शव दो दिन तक सड़क पर पड़ा रहा। स्थानीय लोगों की सूचना के बावजूद पुलिस हदबंदी को लेकर उलझी रही। एडवोकेट अशोक शर्मा ...और पढ़ें

    दो दिन से संदिग्ध हालात में सड़क पर पड़ा रहा शव

    संवाद सहयोगी, जालंधर। शहर के मिलाप चौक के समीप संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव दो दिनों तक सड़क पर पड़ा रहा, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी लेकिन पुलिस हदबंदी को लेकर उलझी रही। लोगों की भीड़ इकट्ठा होते देख मौके पर पहुंची पुलिस फिर जांच में जुट गई।

    मामले की जानकारी देते हुए एडवोकेट अशोक शर्मा ने बताया कि उन्हें किसी व्यक्ति का फोन आया था, जिसमें कहा गया कि पिछले दो दिनों से सड़क पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर उन्होंने तुरंत संबंधित थाने को जानकारी दी।

    एडवोकेट ने बताया कि घटनास्थल से कुछ ही कदमों की दूरी पर थाना तीन स्थित है, लेकिन थाना तीन की पुलिस ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह उनके इलाका में नहीं आता, जिसके बाद उन्होंने थाना चार की पुलिस को सूचना दी गई, जहां से भी यही जवाब मिला कि घटनास्थल उनके क्षेत्र में नहीं है।

    एडवोकेट अशोक शर्मा ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो दिन तक शव सड़क पर पड़ा रहा और आवारा कुत्तों द्वारा उसे नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका बनी रही, जबकि पुलिस क्षेत्राधिकार को लेकर आपस में उलझी रही।

    उन्होंने ऐसे मामलों में पुलिस को पहले जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, लेकिन यहां दोनों थानों की पुलिस जिम्मेदारी से बचती नजर आई। घटनास्थल पर पहुंचे थाना चार के एएसआई हीरा लाल मौके पर पहुंचे।

    उन्होंने बताया कि मृतक एक भिखारी प्रतीत हो रहा है, जिसकी उम्र करीब 55 वर्ष है। प्रारंभिक जांच में उसकी मौत बीमारी के कारण होना सामने आया है। एएसआई ने कहा कि मृतक की तलाशी के दौरान कोई पहचान संबंधी दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि इलाका तीन का है, जिसकी सूचना उन्होंने थाना तीन के मुंशी को दे दी गई है।