कार वापस मांगने पर भड़का दामाद, जालंधर में साथियों संग ससुर पर चलाई गोली; हाथ को चीरती हुई आर-पार निकली

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के थ्री स्टार पैराडाइज कालोनी में कार वापस मांगने को लेकर शुरू हुए विवाद में दामाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर ससुर पर गोली चला दी। गोली ईश्वर सिंह के हाथ को आर-पार कर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद आरोपित अपने साथियों सहित मौके से फरार हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर आठ की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घायल ईश्वर सिंह के बेटे गगनदीप सिंह ने बताया कि उनके जीजा के पास उनके एक दोस्त की कार थी। कार वापस लेने के लिए परिवार की ओर से उसे बुलाया गया था। इसी दौरान कार लौटाने की बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई।