अमृतसर में AAP ब्लॉक प्रधान ने भाई का किया कत्ल, जमीनी विवाद बना कारण; सिर और सीने में मारी गोली

जागरण संवाददाता, अमृतसर। आम आदमी पार्टी के ब्लॉक प्रधान किरनप्रीत सिंह कैमी पर अपने ही भाई की हत्या का आरोप है। आरोप है की किरण प्रीत सिंह ने मामूली विवाद में अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है।

मामला हलका अटारी में मजीठा रोड स्थित गांव पंडोरी वड़ैच का है। घटना के बाद से आरोपी किरनप्रीत कैमी फरार है। पुलिस की टीमें उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अभी तक इसमें सफलता हासिल नहीं हुई है।