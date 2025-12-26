Language
    'श्रवण सिंह के जज्बे को सलाम', बाल पुरस्कार मिलने पर CM मान समेत कई हस्तियों ने ऑपरेशन सिंदूर के नन्हे सिपाही को दी बधाई 

    Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:54 PM (IST)

    दस वर्षीय श्रवण सिंह को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की सेवा के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री भगवंत मान, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरि ...और पढ़ें

    राष्ट्रपति से बाल पुरस्कार लेते नन्हे सिपाही श्रवण सिंह।

    जागरण टीम, जालंधर। फिरोजपुर जिले के ममदोट के नजदीकी गांव तारां वाली के दस वर्षीय श्रवण सिंह को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उसे बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि पंजाबियों के लिए यह बड़े गर्व की बात है कि आज माननीय राष्ट्रपति ने दस वर्षीय श्रवण सिंह को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया।

    हमारे गुरुओं की ओर से दी गई शिक्षाओं पर चलते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रवण सिंह ने घर से चाय-पानी और भोजन लाकर सैनिकों की जो सेवा की, वह तारीफ के काबिल है। बच्चे के देश के प्रति हौसले और जज्बे को सलाम।

    इसी तरह कांग्रेस के प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी श्रवण सिंह को सराहा। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा पंजाब के दस वर्षीय श्रवण सिंह को आपरेशन सिंदूर दौरान निभाई गई सेवाओं के लिए दिया गया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। मैं श्रवण सिंह के देश के प्रति जज्बे और हौसले को सलाम करता हूं।

    भाजपा के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने भी श्रवण सिंह को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि यह पंजाब के लिए गर्व का क्षण है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रवण सिंह ने जो साहस दिखाया, उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह हमारे राज्य के लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं इस बच्चे को शुभकामनाएं देता हूं और उसके देशभक्ति के जज्बे को सलाम करता हूं।"