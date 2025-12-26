'श्रवण सिंह के जज्बे को सलाम', बाल पुरस्कार मिलने पर CM मान समेत कई हस्तियों ने ऑपरेशन सिंदूर के नन्हे सिपाही को दी बधाई 

जागरण टीम, जालंधर। फिरोजपुर जिले के ममदोट के नजदीकी गांव तारां वाली के दस वर्षीय श्रवण सिंह को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उसे बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि पंजाबियों के लिए यह बड़े गर्व की बात है कि आज माननीय राष्ट्रपति ने दस वर्षीय श्रवण सिंह को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया।

हमारे गुरुओं की ओर से दी गई शिक्षाओं पर चलते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रवण सिंह ने घर से चाय-पानी और भोजन लाकर सैनिकों की जो सेवा की, वह तारीफ के काबिल है। बच्चे के देश के प्रति हौसले और जज्बे को सलाम।

इसी तरह कांग्रेस के प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी श्रवण सिंह को सराहा। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा पंजाब के दस वर्षीय श्रवण सिंह को आपरेशन सिंदूर दौरान निभाई गई सेवाओं के लिए दिया गया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। मैं श्रवण सिंह के देश के प्रति जज्बे और हौसले को सलाम करता हूं।