जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के रामा मंडी फ्लाईओवर पर शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार टिप्पर ने फर्नीचर से लदी दो पिकअप गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक पिकअप चालक घायल हो गया, जबकि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप में लदे नए सोफा सेट सड़क पर गिरकर बर्बाद हो गए। फर्नीचर की कीमत करीब 2.5 लाख रुपये बताई जा रही है।

हादसे के बाद फ्लाईओवर पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। जानकारी के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच हुआ। दोनों पिकअप गाड़ियों में फर्नीचर लोड था और वे फ्लाईओवर पर खड़ी थीं। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे टाटा टिप्पर (PB07B टी 7489) ने पहले एक पिकअप को टक्कर मारी।