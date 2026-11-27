पंजाब के पठानकोट में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, चेतावनी अनसुनी करने पर BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया ढेर
पंजाब के पठानकोट में सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारकर ढेर कर दिया। घुसपैठिए ने चेतावनी अनसुनी कर दी थी, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने यह कार्रवाई की।
HighLights
बीएसएफ ने पठानकोट में पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया
घुसपैठिए ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चेतावनी को अनसुना किया
सर्दी में बढ़ी घुसपैठ की घटनाओं पर सुरक्षा कड़ी की गई
डिजिटल डेस्क, पठानकोट। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षाबलों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारकर ढेर कर दिया।
अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को पंजाब में पाकिस्तान के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारकर ढेर कर दिया।
उन्होंने बताया कि यह घटना पठानकोट में उझ नदी के पास पहाड़पुर बॉर्डर पोस्ट इलाके में तड़के करीब 2 बजे हुई। अधिकारियों के अनुसार, घुसपैठिए को रुकने के लिए कहा गया, लेकिन वह अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) की ओर बढ़ता रहा, जिसके बाद BSF जवानों ने उसे गोली मार दी।
सर्दियों में बढ़ जाती है ऐसी घटनाएं
बता दें कि सर्दी के मौसम आते ही इस तरह की घटनाएं सीमा वाले क्षेत्रों में तेज हो जाती है। यही कारण है कि बॉर्डर एरिया में पुलिस की ओर से सुरक्षा प्रबंध और मजबूत किए जा रहे हैं।
सर्दी के दौरान सामने आने वाली संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि धुंध की आड़ में कोई भी असामाजिक तत्व अपनी गतिविधियों को अंजाम न दे सके।
सर्च ऑपरेशन तेज
इसी को देखते हुए पुलिस की ओर से बीएसएफ के साथ मिलकर सीमा क्षेत्र में विशेष सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वहीं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उचित कदम उठाते हुए प्रत्येक पुलिस नाके पर तैनात कर्मचारियों को विशेष सतर्कता और सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
यह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, क्योंकि एक ओर यह भारत-पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है, वहीं जिले के इस क्षेत्र की एक सीमा जम्मू-कश्मीर के साथ भी लगती है।
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