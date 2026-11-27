डिजिटल डेस्क, पठानकोट। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षाबलों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारकर ढेर कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को पंजाब में पाकिस्तान के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारकर ढेर कर दिया।

उन्होंने बताया कि यह घटना पठानकोट में उझ नदी के पास पहाड़पुर बॉर्डर पोस्ट इलाके में तड़के करीब 2 बजे हुई। अधिकारियों के अनुसार, घुसपैठिए को रुकने के लिए कहा गया, लेकिन वह अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) की ओर बढ़ता रहा, जिसके बाद BSF जवानों ने उसे गोली मार दी।

सर्दियों में बढ़ जाती है ऐसी घटनाएं बता दें कि सर्दी के मौसम आते ही इस तरह की घटनाएं सीमा वाले क्षेत्रों में तेज हो जाती है। यही कारण है कि बॉर्डर एरिया में पुलिस की ओर से सुरक्षा प्रबंध और मजबूत किए जा रहे हैं।

सर्दी के दौरान सामने आने वाली संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि धुंध की आड़ में कोई भी असामाजिक तत्व अपनी गतिविधियों को अंजाम न दे सके।