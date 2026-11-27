डिजिटल डेस्क, जालंधर। पंजाब में एक तरफ तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है। लेकिन, धुंध का अब असर राज्य में दिखने लगा है। मौसम विभाग चंडीगढ़ की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार आज, शुक्रवार, राज्य के 12 जिलों में धुंध का असर देखने को मिलेगा। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसा ही मौसम शनिवार भी बना रहेगा।

वहीं दूसरी तरफ, केंद्रीय प्रदूशण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से वीरवार के जारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब की आबो-हवा बिगढ़ती जा रही है। राज्य के तीन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 पार बना हुआ है, जबकि चार प्रमुख शहरों में AQI 100 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। एक मात्र रूपनगर जिला सामान्य स्थिति में है।