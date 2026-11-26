खन्ना तेल / खल / डीओसी राइसब्रान (खाद्य) प्रति प्वाइंट (जीएसटी अतिरिक्त) 235

खन्ना तेल / खल / डीओसी राइसब्रान (अखाद्य) प्रति प्वाइंट (जीएसटी अतिरिक्त) 230

खन्ना तेल / खल / डीओसी खल सरसों प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त) 4300

खन्ना तेल / खल / डीओसी डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त) 2090

खन्ना तेल / खल / डीओसी डीओसी: राइसब्रान लाल प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त) X

खन्ना तेल / खल / डीओसी डीओसी: कंटीन्यूअस प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त) 2090

खन्ना तेल / खल / डीओसी सरसों प्रति टन (जीएसटी अतिरिक्त) 35000

खन्ना तेल / खल / डीओसी सूरजमुखी प्रति टन (जीएसटी अतिरिक्त) 30500

खन्ना अनाज गेहूं प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त) 2800/2810

खन्ना अनाज आटा 50 किलो (जीएसटी अतिरिक्त) 1600/1610

खन्ना अनाज मैदा प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त) 1670/1760

खन्ना अनाज चोकर 45 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त) 1260

खन्ना अनाज चोकर 30 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त) 880

खन्ना अनाज सूजी 50 किलो (जीएसटी अतिरिक्त) 1720/1730

खन्ना अनाज मक्की बिहार प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त) 3200/3220

लुधियाना दाल-दलहन राजमां चित्रा — 12000/15500

लुधियाना दाल-दलहन अरहर दाल — 13700/14800

लुधियाना दाल-दलहन उड़द साबुत — 11400/12400

लुधियाना दाल-दलहन उड़द धोया — 11900/12700

लुधियाना दाल-दलहन उड़द छिलका — 11700/13100

लुधियाना दाल-दलहन दाल मसूर — 7600/11500

लुधियाना दाल-दलहन चनादाल — 9200/9500

लुधियाना दाल-दलहन एग्रो प्योर बेसन 35 किग्रा. 3600

लुधियाना दाल-दलहन काबली चना — 9200/13300

लुधियाना दाल-दलहन मूंग साबुत — 9600/11000

लुधियाना दाल-दलहन मूंग धोया — 10500/12800

लुधियाना चावल डीबी सेला — 9500/9600

लुधियाना चावल शरबती स्टीम — 7400/7600

लुधियाना चावल चावल 1121 सेला — 10100/10200

लुधियाना तेल बिनौला — 16200

लुधियाना तेल चावल तेल — 14500

लुधियाना तेल सरसों — 20500/20800

लुधियाना खल सरसों — 4350/4400

लुधियाना खल बिनौला — 4700/4800

लुधियाना डीओसी मूंगफली — 40000

लुधियाना किराना जीरा — 29000/34400

लुधियाना किराना धनिया — 18500/21500

लुधियाना किराना हल्दी — 23500/27500

लुधियाना किराना केसर कश्मीरी प्रति ग्राम 225/230

अमृतसर चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम — 11500/11700

अमृतसर चावल बासमती (1121 नं.) सेला — 10200/10400

अमृतसर चावल शरबती सेला — 6400/6600

अमृतसर चावल शरबती स्टीम — 7500/7600

अमृतसर चावल चावल (1509) सेला — 8500/8600

अमृतसर धान शरबती — 3600/3700

अमृतसर धान बासमती 1121 धान — 5800/5900

अमृतसर धान धान (1509) — 4500/4600

अमृतसर चावल पीआर-11 चावल — 6700/6800

अमृतसर दलहन देशी चना — 8700/8900

अमृतसर दलहन चनादाल — 9200/9500

अमृतसर गुड़ / शक्कर गुड़: लड्डू मंगलौर प्रति क्विं. X

अमृतसर गुड़ / शक्कर गुड़: देशी पंजाब प्रति क्विं. 5700/5800

अमृतसर गुड़ / शक्कर शक्कर देशी प्रति क्विं. 5550/5600

अमृतसर गुड़ / शक्कर बूरा खांड प्रति क्विं. 5500/5550

जालंधर अनाज / चावल गेहूं दड़ा — 2820/2930

जालंधर अनाज / चावल चावल परमल कच्चा — 4000/4100

जालंधर अनाज / चावल चावल परमल सेला — 3900/4000

जालंधर अनाज / चावल मक्की बिहार — 3100/3150

जालंधर अनाज / चावल मक्की एमपी — 3000/3025

जालंधर दाल-दलहन दाल उड़द छिलका — 11700/13100

जालंधर दाल-दलहन चना देशी छना — 8925/9025

जालंधर दाल-दलहन दाल चना — 9300/9500

जालंधर दाल-दलहन काबली चना — 9800/13800

जालंधर दाल-दलहन राजमां चित्रा पुणे — 11700/13500

जालंधर दाल-दलहन राजमां चित्रा चीन — 15000/15800

जालंधर दाल-दलहन राजमां चित्रा शर्मिली — 10300/10600

जालंधर किराना जीरा — 28000/32200

जालंधर किराना धनिया — 17800/22800

जालंधर किराना लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) — 17500/18500

जालंधर किराना लालमिर्च तेजा — 26000/29800

जालंधर किराना हल्दी इरोड गट्ठा — 23600/23700

जालंधर किराना हल्दी निजामाबाद — 25900/28000

जालंधर मेवा काजू (320 नं.) प्रति किलो 1020/1040

जालंधर मेवा काजू (210 नं.) प्रति किलो 1080/1120

जालंधर मेवा काजू (240 नं.) प्रति किलो 1050/1060

जालंधर मेवा काजू (180 नं.) प्रति किलो 1170/1180

जालंधर मेवा मखाना प्रति किलो 825/1300

जालंधर मेवा गोला प्रति किलो 43000/47000

बठिंडा रुई / कपास रुई: जे-34 पंजाब प्रति मन 6530/6570

बठिंडा रुई / कपास रुई: हरियाणा प्रति मन 6490/6540

बठिंडा रुई / कपास रुई: राजस्थान प्रति मन 6540/6560

बठिंडा रुई / कपास बिनौला प्रति मन 4600/4750

बठिंडा रुई / कपास नरमा कपास प्रति मन 8700/9000

बठिंडा खल बिनौला खल प्रति क्विं. 4500/4550

बठिंडा खल सरसों खल प्रति क्विं. 3950/4000

बठिंडा चोकर गेहूं चोकर 29 किलो 720