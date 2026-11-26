Punjab Mandi Bhav: मंडी में आटा-दाल के भाव तय, सर्राफा बाजार की लौटी चमक, सोना ₹1200 और चांदी ₹4000 चढ़ी
सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के ताजा भाव जारी हुए हैं। वहीं पंजाब की मंडियों में अनाज, दाल-दलहन, चावल और रुई के दामों में हलचल दिख रही है।
HighLights
सोना-चांदी के दामों में वीरवार को हल्का उछाल देखा गया।
पंजाब की प्रमुख मंडियों में जिंसों के ताजा भाव जारी।
गेहूं, सरसों, चावल, कपास और दालों के दाम में उतार-चढ़ाव।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। लगतार गिर रहे सोना-चांदी के दाम में वीरवार हल्का उछाल देखने को मिला है। जिससे निवेशकों की निगाहें एक बार फिर सर्राफा बाजार की तरफ मुड़ी हैं। 24 कैरेट सोना प्रति दस ग्राम 1,26,200 रुपये और चांदी तेजाबी 1,54,000 रुपये तक पहुंच गई है।
दूसरी और, खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा की दिसावरी मंडियों में जिंसों के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। खन्ना मंडी में गेहूं 2800/2810 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों 35,000 रुपये प्रति टन के भाव पर है, जबकि जालंधर में गेहूं दड़ा 2820/2930 रुपये और मक्की बिहार 3100/3150 रुपये के दायरे में है।
अमृतसर में बासमती 1121 स्टीम चावल 11500/11700 रुपये और देशी पंजाब गुड़ 5700/5800 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। लुधियाना में राजमां चित्रा 12000/15500 रुपये व जीरा 29000/34400 रुपये के स्तर पर है, वहीं भटिंडा में नरमा कपास 8700/9000 रुपये प्रति मन के भाव से कारोबार कर रहा है।
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पंजाब में सोना-चांदी के ताजा भाव
|वस्तु / विवरण
|इकाई
|भाव (₹)
|सोना 24 कैरेट
|प्रति दस ग्राम
|1,26,200
|सोना स्टैंडर्ड
|प्रति दस ग्राम
|1,26,300
|आभूषण 22 कैरेट
|प्रति दस ग्राम
|1,17,900
|गिन्नी
|प्रति नग
|96,000
|चांदी तेजाबी
|—
|1,54,000
|चांदी सिक्का
|—
|1,74,000
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पंजाब की मंडियों में आज के भाव
|मंडी
|श्रेणी
|जिंस / विवरण
|इकाई / नोट
|भाव (₹)
|खन्ना
|तेल / खल / डीओसी
|राइसब्रान (खाद्य)
|प्रति प्वाइंट (जीएसटी अतिरिक्त)
|235
|खन्ना
|तेल / खल / डीओसी
|राइसब्रान (अखाद्य)
|प्रति प्वाइंट (जीएसटी अतिरिक्त)
|230
|खन्ना
|तेल / खल / डीओसी
|खल सरसों
|प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त)
|4300
|खन्ना
|तेल / खल / डीओसी
|डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद
|प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त)
|2090
|खन्ना
|तेल / खल / डीओसी
|डीओसी: राइसब्रान लाल
|प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त)
|X
|खन्ना
|तेल / खल / डीओसी
|डीओसी: कंटीन्यूअस
|प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त)
|2090
|खन्ना
|तेल / खल / डीओसी
|सरसों
|प्रति टन (जीएसटी अतिरिक्त)
|35000
|खन्ना
|तेल / खल / डीओसी
|सूरजमुखी
|प्रति टन (जीएसटी अतिरिक्त)
|30500
|खन्ना
|अनाज
|गेहूं
|प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त)
|2800/2810
|खन्ना
|अनाज
|आटा
|50 किलो (जीएसटी अतिरिक्त)
|1600/1610
|खन्ना
|अनाज
|मैदा
|प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त)
|1670/1760
|खन्ना
|अनाज
|चोकर
|45 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त)
|1260
|खन्ना
|अनाज
|चोकर
|30 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त)
|880
|खन्ना
|अनाज
|सूजी
|50 किलो (जीएसटी अतिरिक्त)
|1720/1730
|खन्ना
|अनाज
|मक्की बिहार
|प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त)
|3200/3220
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|राजमां चित्रा
|—
|12000/15500
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|अरहर दाल
|—
|13700/14800
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|उड़द साबुत
|—
|11400/12400
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|उड़द धोया
|—
|11900/12700
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|उड़द छिलका
|—
|11700/13100
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|दाल मसूर
|—
|7600/11500
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|चनादाल
|—
|9200/9500
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|एग्रो प्योर बेसन
|35 किग्रा.
|3600
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|काबली चना
|—
|9200/13300
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|मूंग साबुत
|—
|9600/11000
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|मूंग धोया
|—
|10500/12800
|लुधियाना
|चावल
|डीबी सेला
|—
|9500/9600
|लुधियाना
|चावल
|शरबती स्टीम
|—
|7400/7600
|लुधियाना
|चावल
|चावल 1121 सेला
|—
|10100/10200
|लुधियाना
|तेल
|बिनौला
|—
|16200
|लुधियाना
|तेल
|चावल तेल
|—
|14500
|लुधियाना
|तेल
|सरसों
|—
|20500/20800
|लुधियाना
|खल
|सरसों
|—
|4350/4400
|लुधियाना
|खल
|बिनौला
|—
|4700/4800
|लुधियाना
|डीओसी
|मूंगफली
|—
|40000
|लुधियाना
|किराना
|जीरा
|—
|29000/34400
|लुधियाना
|किराना
|धनिया
|—
|18500/21500
|लुधियाना
|किराना
|हल्दी
|—
|23500/27500
|लुधियाना
|किराना
|केसर कश्मीरी
|प्रति ग्राम
|225/230
|अमृतसर
|चावल
|बासमती (1121 नं.) स्टीम
|—
|11500/11700
|अमृतसर
|चावल
|बासमती (1121 नं.) सेला
|—
|10200/10400
|अमृतसर
|चावल
|शरबती सेला
|—
|6400/6600
|अमृतसर
|चावल
|शरबती स्टीम
|—
|7500/7600
|अमृतसर
|चावल
|चावल (1509) सेला
|—
|8500/8600
|अमृतसर
|धान
|शरबती
|—
|3600/3700
|अमृतसर
|धान
|बासमती 1121 धान
|—
|5800/5900
|अमृतसर
|धान
|धान (1509)
|—
|4500/4600
|अमृतसर
|चावल
|पीआर-11 चावल
|—
|6700/6800
|अमृतसर
|दलहन
|देशी चना
|—
|8700/8900
|अमृतसर
|दलहन
|चनादाल
|—
|9200/9500
|अमृतसर
|गुड़ / शक्कर
|गुड़: लड्डू मंगलौर
|प्रति क्विं.
|X
|अमृतसर
|गुड़ / शक्कर
|गुड़: देशी पंजाब
|प्रति क्विं.
|5700/5800
|अमृतसर
|गुड़ / शक्कर
|शक्कर देशी
|प्रति क्विं.
|5550/5600
|अमृतसर
|गुड़ / शक्कर
|बूरा खांड
|प्रति क्विं.
|5500/5550
|जालंधर
|अनाज / चावल
|गेहूं दड़ा
|—
|2820/2930
|जालंधर
|अनाज / चावल
|चावल परमल कच्चा
|—
|4000/4100
|जालंधर
|अनाज / चावल
|चावल परमल सेला
|—
|3900/4000
|जालंधर
|अनाज / चावल
|मक्की बिहार
|—
|3100/3150
|जालंधर
|अनाज / चावल
|मक्की एमपी
|—
|3000/3025
|जालंधर
|दाल-दलहन
|दाल उड़द छिलका
|—
|11700/13100
|जालंधर
|दाल-दलहन
|चना देशी छना
|—
|8925/9025
|जालंधर
|दाल-दलहन
|दाल चना
|—
|9300/9500
|जालंधर
|दाल-दलहन
|काबली चना
|—
|9800/13800
|जालंधर
|दाल-दलहन
|राजमां चित्रा पुणे
|—
|11700/13500
|जालंधर
|दाल-दलहन
|राजमां चित्रा चीन
|—
|15000/15800
|जालंधर
|दाल-दलहन
|राजमां चित्रा शर्मिली
|—
|10300/10600
|जालंधर
|किराना
|जीरा
|—
|28000/32200
|जालंधर
|किराना
|धनिया
|—
|17800/22800
|जालंधर
|किराना
|लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
|—
|17500/18500
|जालंधर
|किराना
|लालमिर्च तेजा
|—
|26000/29800
|जालंधर
|किराना
|हल्दी इरोड गट्ठा
|—
|23600/23700
|जालंधर
|किराना
|हल्दी निजामाबाद
|—
|25900/28000
|जालंधर
|मेवा
|काजू (320 नं.)
|प्रति किलो
|1020/1040
|जालंधर
|मेवा
|काजू (210 नं.)
|प्रति किलो
|1080/1120
|जालंधर
|मेवा
|काजू (240 नं.)
|प्रति किलो
|1050/1060
|जालंधर
|मेवा
|काजू (180 नं.)
|प्रति किलो
|1170/1180
|जालंधर
|मेवा
|मखाना
|प्रति किलो
|825/1300
|जालंधर
|मेवा
|गोला
|प्रति किलो
|43000/47000
|बठिंडा
|रुई / कपास
|रुई: जे-34 पंजाब
|प्रति मन
|6530/6570
|बठिंडा
|रुई / कपास
|रुई: हरियाणा
|प्रति मन
|6490/6540
|बठिंडा
|रुई / कपास
|रुई: राजस्थान
|प्रति मन
|6540/6560
|बठिंडा
|रुई / कपास
|बिनौला
|प्रति मन
|4600/4750
|बठिंडा
|रुई / कपास
|नरमा कपास
|प्रति मन
|8700/9000
|बठिंडा
|खल
|बिनौला खल
|प्रति क्विं.
|4500/4550
|बठिंडा
|खल
|सरसों खल
|प्रति क्विं.
|3950/4000
|बठिंडा
|चोकर
|गेहूं चोकर
|29 किलो
|720
|बठिंडा
|चोकर
|गेहूं चोकर
|50 किलो
|1400
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