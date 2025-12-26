Punjab Weather: जालंधर में ठंड का कहर, 6 डिग्री पर लुढ़का पारा; जानें कैसा रहेगा मौसम
जागरण संवाददाता, जालंधर। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में वर्षा होने की कोई संभावना नहीं है।
वीरवार की बात करें तो सुबह पांच से सात बजे तक घनी धुंध छाई रही। उसके बाद आसमान साफ रहा।
शीतलहर के चलते न्यूनतम तापमान छह डिग्री और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
आने वाले दिनों में तापमान ऐसा ही रहेगा। ठंड से शहरवासियों को राहत मिलने वाली नहीं है।
