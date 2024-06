जालंधर के आदमपुर एयरपोर्ट का बदलेगा नाम! BJP अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने PM को लिखा पत्र, कर दी ये मांग

जालंधर का आदमपुर हवाई अड्डा पंजाब के दोआबा क्षेत्र में है। पीएम मोदी ने 10 मार्च को आदमपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का वर्चुअल उद्घाटन किया था।

गुरुवार को एक पत्र में पंजाब भाजपा प्रमुख जाखड़ ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। इसी के साथ जाखड़ ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपके तीसरे कार्यकाल ने देश के लोगों को, खासकर पंजाब के लोगों को नई ऊर्जा दी है, जो आपको विकसित भारत के प्रतीक के रूप में देखते हैं।

पंजाब के लोगों की ओर से मैं आपको इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहता हूं। जाखड़ ने कहा कि मैं इस अवसर पर आपका ध्यान दो मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिनका लोगों के मन पर गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रभाव है।

Have written the Hon’ble Prime Minister Sh Narendra Modi ji as a follow up on his recent public address at Hoshiarpur about naming the Adampur airport as Guru Ravidas airport and making a befitting Vatika around the Guru Ravidas Temple at Tughlakabad as it is remodeled and… pic.twitter.com/OvgszghHvW— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) June 13, 2024