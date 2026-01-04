जालंधर: न्यू इंद्रा कॉलोनी स्थित घर में लगी भीषण आग, बेटी की शादी का सारा सामान जलकर राख; परिवार ने मांगी मदद

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के जिंदा पिंड रोड स्थित न्यू इंद्रा कॉलोनी में शनिवार देर रात एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग मौके पर इकठ्ठा हए और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया।

घर का सारा सामान जलकर राख इस आगजनी में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घर की मालकिन सीमा ने बताया उसके पति की मौत हो चुकी है और वह बूट पॉलिश करके परिवार का गुजारा चलाती है। करीब सात महीने बाद उसकी बेटी की शादी है। इसके लिए उसने दहेज का सारा सामान पहले ही खरीद रखा था, जो अब जलकर राख हो चुका है।

आग लगने से लाखों का नुकसान सीमा के मुताबिक, घर में शादी के कपड़े, बर्तन, डेढ़ तोले सोने के गहने और करीब दस तोले चांदी शामिल थी। आग लगने से यह पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया, लेकिन आग के लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। गनीमत रही कि आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।