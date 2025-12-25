Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की तैयारियां पूरी; 8 जनवरी से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज

    By Pankaj Kumar Roy Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:00 AM (IST)

    पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जालंधर में 8 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जिसके तहत लोगों को 10 लाख रुपए तक का ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुख्यमंत्री भगवंत मान (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने बुधवार को जानकारी दी कि पंजाब सरकार की प्रमुख मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना (एमएमएसवाई) के तहत पंजीकरण 8 जनवरी, 2026 से जालंधर जिले में प्रारंभ होगा। इस योजना के अंतर्गत पंजाब और चंडीगढ़ के सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला प्रशासनिक परिसर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. अग्रवाल ने योजना से संबंधित मैपिंग और अन्य प्रक्रियाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है। लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को पंजाब का निवासी होना अनिवार्य है। हेल्थ कार्ड गांवों या शहरी क्षेत्रों में किसी भी नजदीकी कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर बनवाए जा सकते हैं। पंजीकरण के लिए निवासियों को आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

    18 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों के लिए माता-पिता का वोटर कार्ड आवश्यक होगा। यह योजना पंजाब सरकार के नियमित कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और आउटसोर्सिंग या अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी कवर करती है। जिले की 24.7 लाख आबादी को कवर करने के लिए 649 सामान्य सेवा केंद्रों का चयन किया गया है। डा. अग्रवाल ने एसडीएम को प्रक्रिया की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके।

    15 सरकारी व 47 निजी अस्पतालों को किया सूचीबद्ध

    अब तक जालंधर जिले के 15 सरकारी अस्पतालों व 47 निजी अस्पतालों को इस योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। जिनमें दोआबा अस्पताल, डॉ. जगनप्रीत मुल्तानी प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल, कमल मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, न्यू होप स्टोन एंड फर्टिलिटी क्लिनिक, पसरीचा अस्पताल एंड मैटरनिटी होम, एपेक्स अस्पताल एंड मैटरनिटी होम, अरमान अस्पताल, मान मेडिसिटी, डांग नर्सिंग होम, न्यू रूबी अस्पताल, रंजीत अस्पताल, अरोड़ा आई अस्पताल एंड रेटिना सेंटर, ग्लोबल अस्पताल, जोशी अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर, अमर अस्पताल, सिग्मा अस्पताल, अकाल आई अस्पताल, रतन अस्पताल, शकुंतला देवी विग अस्पताल, केयर बेस्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, महाजन आई अस्पताल, अरोड़ा नर्सिंग होम फिल्लौर शामिल है।

    इसके अलावा, घई अस्पताल, बीबीसी हार्ट केयर, सिक्का अस्पताल, दुग्गल आई अस्पताल, एनएचएस अस्पताल, सर्वोदय अस्पताल, किडनी अस्पताल और लाइफलाइन मेडिकल इंस्टीट्यूट, पीएमजी चिल्ड्रेन अस्पताल, एएन न्यूरो क्रिटिकल केयर सेंटर, सीएमसी अस्पताल, शरणजीत अस्पताल, कैपिटल अस्पताल, डॉ. थिंद आई अस्पताल, गंगा आर्थोकेयर, एम्स संजीवनी अस्पताल, कमल अस्पताल, एचपी आर्थोकेयर, एटलस मल्टीस्पेशलिटी, कपूर बोन एंड चिल्ड्रेन अस्पताल, गोयल किडनी केयर, आस्था अस्पताल, कपिल अस्पताल, एसके. संजीव मल्टीस्पेशलिटी, नेशनल आई केयर अस्पताल और डीएमसी अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर।