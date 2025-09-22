Punjab News: विधायक रमन अरोड़ा को मिली जमानत, जल्द आएंगे बाहर

जालंधर सेंट्रल हलके के विधायक रमन अरोड़ा जो जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार थे को अदालत ने जमानत दे दी है। विजिलेंस ने उन्हें पहले गिरफ्तार किया था जिसके बाद उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली। फिर विधायक को लाटरी विक्रेता से जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया।

जागरण संवाददाता, जालंधर। जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार जालंधर सेंट्रल हलके के विधायक रमन अरोड़ा की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई थी। विजिलेंस ने अरोड़ा को 23 मई में गिरफ्तार किया था। उस मामले में सितंबर में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद पुलिस ने विधायक को लाटरी विक्रेता से जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार कर लिया था।

रमन अरोड़ा करीब 120 दिन तक जेल में रहे। शनिवार को पुलिस ने अदालत में रिकार्ड पेश नहीं किया था जिस कारण उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई अब सोमवार को होनी थी। अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि विधायक बाहर आकर सबूत से छेड़छाड़ कर सकते हैं, उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए।