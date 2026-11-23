जागरण संवाददाता, जालंधर। दिवंगत आम आदमी पार्टी (आप) नेता लक्की ओबेराय के भाई दमन ओबेराय पर हमले की कोशिश हुई। वहीं इस हमले के दावे को जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने खारिज कर दिया है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ अज्ञात लोगों की ओर से दमन ओबेराय पर हमला करने की कोशिश किए जाने और उनकी जान को खतरा होने का दावा किया जा रहा था।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे हमला या किसी साजिश की पुष्टि हो सके। ADCP माधवी शर्मा ने रविवार को जारी बयान में बताया कि मामला दो पक्षों के बीच हुए सड़क हादसे से जुड़ा है। हादसे के दौरान दूसरे पक्ष की गाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा था।