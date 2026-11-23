फरीदकोट में अस्पताल से सुरक्षा गार्ड को गच्चा देकर भागा NDPS एक्ट का आरोपी, लापरवाह के आरोप में गार्ड निलंबित
फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में भर्ती नशा तस्करी का एक हवालाती सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया। जेल प्रशासन ने लापरवाह गार्ड को निलंबित कर मामला दर्ज करा दिया है।
HighLights
फरीदकोट अस्पताल से NDPS एक्ट का हवालाती फरार।
सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर भागा जगदीप सिंह।
लापरवाही बरतने पर संबंधित गार्ड निलंबित किया गया।
संवाद सहयोगी, फरीदकोट। फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचाराधीन केंद्रीय मॉडर्न जेल का एक हवालाती सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया। फरार हवालाती की पहचान जगदीप सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी धर्मकोट (मोगा) के रूप में हुई है। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।
जेल प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस को देते हुए फरार हवालाती और ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले सुरक्षा गार्ड के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए शिकायत भेज दी है।
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कुछ दिनों से था अस्पताल में दाखिल
मामले की पुष्टि करते हुए जेल सुपरिंटेंडेंट इकबाल सिंह धालीवाल ने बताया कि नशा तस्करी के मामले में जेल में बंद धर्मकोट निवासी जगदीप सिंह की तबीयत खराब होने के कारण उसे पिछले कुछ दिनों से गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। नियमानुसार उसकी सुरक्षा के लिए जेल गार्ड भी तैनात किए गए थे।
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रविवाद देर रात हुआ फरार
उन्होंने बताया कि रविवार देर रात सुरक्षा में तैनात गार्ड की कथित लापरवाही का फायदा उठाकर हवालाती फरार होने में कामयाब हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचित कर दिया गया।
जेल सुपरिंटेंडेंट के अनुसार, ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले सुरक्षा गार्ड और फरार हवालाती के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए पुलिस को शिकायत भेजी गई है। इसके अलावा संबंधित सुरक्षा गार्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।