संवाद सहयोगी, फरीदकोट। फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचाराधीन केंद्रीय मॉडर्न जेल का एक हवालाती सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया। फरार हवालाती की पहचान जगदीप सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी धर्मकोट (मोगा) के रूप में हुई है। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।