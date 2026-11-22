जागरण संवाददाता, अमृतसर। खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह की दादी चरण कौर की अंतिम अरदास सोमवार को होगी। गांव जल्लूपुर खेड़ा स्थित गुरुद्वारा बाबा काला मेहर जी में दोपहर 12 बजे से दो बजे तक धार्मिक समागम होगा।

इस दौरान श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले जाएंगे और अंतिम अरदास होगी। इससे पहले रविवार को गांव जल्लूपुर खेड़ा में परिवार के सदस्यों, जत्थेबंदी के नेताओं और संगत की मौजूदगी में चरण कौर की अस्थियां संभालने की रस्म निभाई गई।

इस मौके पर अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह भी शामिल हुए। हालांकि, अमृतपाल सिंह इस रस्म में वीडियो काल के जरिए भी शामिल नहीं हो सका। स्वजनों ने बताया कि डिब्रूगढ़ जेल में देरी से पहुंचने के कारण उनका संपर्क नहीं हो पाया।