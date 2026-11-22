दीपक सूद फतेहगढ़ साहिब/मंडी गोबिंदगढ़। प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को समर्पित मंडी गोबिंदगढ़ में सजाए गए विशाल नगर कीर्तन के दौरान उस समय खुशियों का माहौल गम में बदल गया, जब नगर कीर्तन में शामिल एक महिला श्रद्धालु की अचानक जमीन पर गिरने से मौत हो गई।

इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरी संगत और क्षेत्र निवासियों में शोक की लहर दौड़ गई है।मृतका की पहचान हरविंदर कौर (45) निवासी हरगोबिंद कॉलोनी, मंडी गोबिंदगढ़ के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहर में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ विशाल नगर कीर्तन निकाला जा रहा था।

बड़ी संख्या में संगत गुरु महाराज की पालकी साहिब के साथ शब्द कीर्तन करती हुई आगे बढ़ रही थी।बताया जा रहा है कि हरविंदर कौर भी पूरी श्रद्धा के साथ नगर कीर्तन में शामिल होकर पालकी साहिब के साथ-साथ पैदल चल रही थीं। जैसे ही नगर कीर्तन शहर के रेलवे स्टेशन के नजदीक पहुंचा, तो चलते-चलते हरविंदर कौर की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ीं।

उनके अचानक गिरते ही आसपास चल रही संगत में अफरा-तफरी मच गई।मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं और प्रबंधकों ने तुरंत उन्हें संभाला और उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। इस अप्रत्याशित घटना से नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं और धार्मिक उल्लास का माहौल एकाएक गमगीन हो गया।