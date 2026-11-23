जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा शहर में अलग-अलग स्थानों पर लगाए गए भाजपा के जिला प्रधान सरूप चंद सिंगला के पोस्टरों को शरारती तत्वों द्वारा निशाना बनाए जाने का मामला सामने आया है। शहर के कई हिस्सों में लगे पोस्टरों पर जहां कालिख पोती गई है, वहीं कुछ पोस्टरों पर सफेद रंग लगाकर उन्हें छिपाने का प्रयास किया गया है।

इस घटना को लेकर भाजपा नेता के बेटे दीनव सिंगला ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए मामले की जांच की है। दीनव सिंगला ने कहा कि शहर में विभिन्न जगहों पर लगे उनके पिता के पोस्टरों को योजनाबद्ध तरीके से खराब किया जा रहा है। कहीं पोस्टरों पर कालिख लगाई गई है तो कहीं सफेद रंग पोतकर पोस्टरों पर लिखे संदेश और तस्वीरों को छिपा दिया गया है।