रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को तेज करते हुए भाजपा ने सोमवार को प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष केेवल सिंह ढिल्लों की ओर से घोषित इस समिति में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और पंजाब के प्रमुख राजनीतिक चेहरों को शामिल किया गया है।

समिति की अगुवाई खुद केेवल सिंह ढिल्लों करेंगे। इसके गठन को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। घोषित चुनाव समिति में मनप्रीत बादल, तरुण चुग, अश्वनी शर्मा, सुनील जाखड़, अविनाश राय खन्ना, मनोरंजन कालिया, इंजीनियर श्वेत मलिक, मंत्री श्रीनिवासुलु, विजय सांपला, परनीत कौर, मनजीत सिंह मन्ना, रवनीत सिंह बिट्टू, राणा गुरमीत सिंह सोढी, दिनेश बाबू और जंगी लाल महाजन को शामिल किया गया है। इनके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय नेता डॉ. सतीश पूनिया, वीरेंद्र सचदेवा और डॉ. अलका गुर्जर को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।

समिति में कई ऐसे नेताओं को जगह दी गई है जो पहले पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक भी समिति का हिस्सा हैं। इससे स्पष्ट है कि पार्टी चुनावी रणनीति बनाने में अपने अनुभवी नेताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मान रही है।