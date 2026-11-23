डॉ सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस ने पूर्व विधायक मदन लाल जलालपुर का तीन साल का निलंबन रद्द कर दिया है। उनका ये निलंबर मौजूदा प्रधान परगट सिंह ने किया। इसके साथ ही उनकी पार्टी में भी वापसी हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने जलालपुर से मुलाकात कर उनकी वापसी का स्वागत किया।

पंजाब कांग्रेस के इस कदम को विधानसभा चुनाव 2027 के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है। चुनाव से पहले पार्टी में नेताओं को साथ जोड़ने और एकजुटता मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मदन लाल जलालपुर को इसी साल अगस्त में पार्टी विरोधी गतिविधियों और वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी के आरोपों में निलंबित किया गया था।

घनौर से रह चुके विधायक मदन लाल जलालपुर पटियाला जिले की घनौर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रमुख ग्रामीण नेताओं में गिने जाते हैं। उनका राजनीतिक सफर 2007 में शुरू हुआ, जब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़कर 35,006 वोटों के साथ जीत दर्ज की और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। 2012 में कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन शिरोमणि अकाली दल की हरप्रीत कौर मुखमेलपुर से 1,778 वोटों के मामूली अंतर से हार गए।