राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बिहार की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल का नाम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बजाय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है।

उन्होंने कहा कि पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखना सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। ईटीओ ने कहा कि बिहार सरकार ने पहले पुल का नाम सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव स्वीकार किया था।

पुल सिखों के पवित्र स्थल तख्त श्री पटना साहिब के बिल्कुल निकट स्थित है। इसके बावजूद बाद में इसका नाम एक राजनीतिक नेता के नाम पर रखने का फैसला किया गया। मंत्री ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं के प्रति सरकार की उदासीनता दर्शाता है।