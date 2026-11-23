दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने पर हुए हमले के बहुचर्चित मामले में पंजाब सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा। सांसद अमृतपाल सिंह समेत दर्जनों आरोपितों के खिलाफ चल रहे मुकदमे में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने में हुई देरी पर हाईकोर्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।

अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब सरकार इस मामले के ट्रायल को लटकाना चाहती है। यह बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण मामला है, इसके बावजूद सरकार की ओर से अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही।

31 दिसंबर तक ट्रायल पूरा करने का दिया हवाला सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से दलील दी गई कि मामले का ट्रायल पूरा करने के लिए पहले ही 31 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। ऐसे में सरकार को अपनी याचिका पर सुनवाई की अनुमति दी जाए। सरकार ने यह विकल्प भी रखा कि याचिका को हाईकोर्ट की उसी पीठ के समक्ष भेज दिया जाए, जिसने पहले ट्रायल 31 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए थे।

हाईकोर्ट ने सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए बिना कोई प्रतिकूल आदेश पारित किए याचिका वापस लेने की छूट दे दी। इसके बाद पंजाब सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली। परिणामस्वरूप हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया।