जागरण संवाददाता, अमृतसर। खालिस्तान समर्थक व डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह की पुलिस हिरासत में अस्थाई रिहाई की अर्जी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परिंदर सिंह की अदालत ने स्वीकार कर लिया है। आरोपित अमृतपाल सिंह अब 21 नवंबर को अमृतसर के गांव जल्लुपुर खेड़ा में अपनी दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेगा।

परिवार की तरफ से मांग करने पर वकील रितुराज सिंह ने अदालत में याचिका दायर की थी कि चरण कौर का अंतिम संस्कार 21 नवंबर, श्मशानघाट से अस्थियां उठाने की रस्म 22 नवंबर और भोग सेरेमनी 23 नवंबर को रखी गई है। जेल में बंद अमृतपाल सिंह का अपनी दादी चरण कौर के साथ काफी स्नेह था और उसे उक्त तीनों रस्मों में शामिल होने की अनुमति दी जाए।