जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के मखदूमपुरा में प्रापर्टी कारोबारी लक्की ठाकुर उर्फ लक्की खोखा की हत्या के मामले में शराब तस्करी के विवाद से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद हत्याकांड के पीछे की रंजिश की नई कड़ी सामने आई है। बताया जा रहा है कि हत्या से करीब चार दिन पहले कुछ लोगों ने लक्की के भाई को शराब की बोतल के साथ पकड़कर उसका वीडियो बनाया था।

इस दौरान उसे धमकाया भी गया था। वीडियो में लक्की का भाई शराब की बोतल दिखाते हुए सफाई दे रहा है कि वह शराब तस्करी के लिए नहीं, बल्कि ठेके से अपने इस्तेमाल के लिए खरीदकर लाया है। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया था। बताया जा रहा है कि वीडियो बनाए जाने से नाराज लक्की खोखा ने भी दूसरे पक्ष के लोगों को धमकी दी थी।