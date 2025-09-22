Punjab News: बेहोशी हालत में 52 भैसों से भरा कैंटर पकड़ा, चालक और उसका साथी गिरफ्तार

जालंधर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पठानकोट चौक पर भैंसों से भरे एक कैंटर को पकड़ा। कार्यकर्ताओं ने कैंटर का पीछा करके उसे रेरू पिंड के पास रोका जिसमें 52 भैंसें बरामद हुईं। शिवसेना का आरोप है कि भैंसों को काटने के लिए सहारनपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने चालक और उसके साथी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

संवाद सहयोगी, जालंधर। पठानकोट चौक में रविवार देर रात शिवसेना कार्यकर्ताओं ने भैसों से भरे कैंटर का पीछा घर उसे रेरू पिंड के पास घेर लिया। कैंटर को खोला तो अंदर से 52 भैसें पड़ी थीं। थाना आठ की पुलिस ने चालक और उसके साथी को हिरासत में लेकर भैसों को ट्रांसपोर्ट नगर के पास एक खाली प्लाट में सुरक्षित उतरवाया और जांच शुरू कर दी।

शिवसेना लायन से सुनील कुमार बंटी ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि होशियारपुर के पास गांव तलवाड़ा से गोवंश से भरा कैंटर जालंधर की ओर आ रहा है। उन्होंने शिवसेना बाल साहेब ठाकरे के रोहित जोशी व साथियों की मदद से पठानकोट रोड पर ट्रैप लगाया।