नए साल की पूर्व संध्या पर जालंधर पुलिस अलर्ट, बाजारों में कड़ी चेकिंग; हुल्लड़बाजी पर जीरो टॉलरेंस

संवाद सहयोगी, जालंधर। नव वर्ष के मद्देनज़र शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंगलवार को जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में चेकिंग की। चेकिंग अभियान के दौरान सेंट्रल हलके के एसीपी अजय सिंह पुलिस फोर्स के साथ संदिग्ध वस्तु चेकिंग की और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की।

एसीपी सेंट्रल अजय सिंह ने बताया कि ज्वैलर शॉप्स सहित अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की आपराधिक वारदात को रोका जा सके।

नव वर्ष के दिन रेस्टोरेंट और बार खुले रहने को लेकर उन्होंने कहा कि देर रात तक पुलिस तैनात रहेगी और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी। एसीपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नव वर्ष पर किसी भी तरह की हुल्लड़बाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।