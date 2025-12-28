जालंधर में नशा तस्कर की 45 लाख की कोठी फ्रीज, अवैध कमाई से बनाई गई थी संपत्ति
जालंधर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जोइल कल्याण नामक तस्कर द्वारा अवैध कमाई से बनाई गई 45 लाख रुपये की कोठ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जालंधर। नशा तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत जालंधर पुलिस ने एक नशा तस्कर पर कार्रवाई की है। नशे की बिक्री से अर्जित अवैध कमाई से बनाई गई एक कोठी को पुलिस ने फ्रीज कर दिया है।
यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर के आदेशों के बाद एसीपी वेस्ट की अगुआई में की। वीरवार को एसीपी वेस्ट आतिश भाटिया के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने अमृत विहार इलाके में स्थित उक्त कोठी के बाहर पुलिस कमिश्नर के आदेशों के तहत नोटिस चिपकाया और संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई को अमल में लाया।
बताया जा रहा है कि इस कोठी की अनुमानित कीमत करीब 45 लाख रुपये है। एसीपी आतिश भाटिया ने बताया कि थाना नंबर पांच की पुलिस ने चार अक्टूबर 2025 को कार्रवाई करते हुए सराए खास हाल निवासी, अमृत विहार बैक साइड वेरका मिल्क प्लांट से जोइल कल्याण नामक युवक को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने आरोपित को 20 ग्राम हेरोइन और करीब डेढ़ लाख रुपये की ड्रग मनी के साथ काबू किया था। जांच में सामने आया कि आरोपित ने नशा तस्करी से अर्जित पैसों से अमृत विहार में यह कोठी बनवाई थी।
इसके बाद पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने आरोपित की इस संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले में अटैच करने के आदेश जारी किए थे। आदेशों के तहत शनिवार को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर औपचारिक रूप से संपत्ति को फ्रीज करने की प्रक्रिया पूरी की। एसीपी आतिश भाटिया ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
