    जालंधर में 'जय श्रीराम' नारे पर मुस्लिम समुदाय पर युवक को पीटने का आरोप, हिंदू संगठनों ने जाम किया चौक

    By Harsh Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:11 PM (IST)

    जालंधर में डीसी ऑफिस रोड पर एक युवक द्वारा जय श्रीराम का नारा लगाने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसे पीटा जिससे तनाव फैल गया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है वहीं बीजेपी और हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए धरना दिया। मुस्लिम संगठन ने युवक पर आरोप लगाया कि उसने पहले मुस्लिम समुदाय को उकसाया था।

    डीसी दफ्तर रोड पर युवक ने लगाया श्रीराम का जयकारा, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पीटा (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, जालंधर। डीसी दफ्तर रोड पर शुक्रवार दोपहर मुस्लिम समुदाय के लोग आइ लव मोहम्मद के बैनर हाथ में लेकर कमिश्नर दफ्तर मांगपत्र देने जा रहे थे। उसी दौरान वहां से निकल रहे एक्टिवा सवार युवक ने जय श्रीराम का जयकारा लगा दिया। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने युवक को रोक लिया और बहस करने लगे।

    बाद में उन्होंने युवक को पीट दिया। इस दौरान पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस की जगह लोगों ने युवक को छुड़वाया। पीड़ित ने थाना बारादरी की पुलिस को दी इसकी शिकायत दी। कार्रवाई न होते देख बीजेपी नेताओं अलावा हिंदू सगठनों के नेताओं ने धरना दिया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर माहौल को शांत करवाया।

    मिलाप चौक के पास रहने वाले योगेश ने बताया कि वह अकाउंटेंट है और शुक्रवार दोपहर डीसी दफ्तर रोड से होते हुए काम के सिलसिले में चौगिट्टी की ओर जा रहा था। मुस्लिम समुदाय के लोग डीसी कार्यालय के बाहर खड़े थे। उसी दौरान किसी राहगीर ने जय श्रीराम का जयकारा लगा दिया तो उसने भी पीछे नारा लगा दिया।

    इस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसे पकड़ लिया और कहा कि वह उनके पीछे अल्ला हु अकबर बोले। उसने मना किया तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उसने आरोप लगाया कि शिकायत के बाद थाना बरादरी की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उसने भाजपा कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों के साथ तालमेल किया।

    डीसीपी सिक्योरिटी नरेश डोगरा ने बताया कि उनकी टीम को मारपीट के संबंध में शिकायत मिली थी। टीम ने मारपीट का वीडियो को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आरोपितों के खिलाफ बनती कार्रवाई जरूर करेंगे।

    योगेश पर हमले का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद शाम पांच बजे बीजेपी नेताओं अलावा हिंदू सगठनों के नेताओं डीसी दफ्तर के बाहर 40 मिनट धरना दिया और फिर बीएमसी चौक पर करीब सवा घंटा धरना प्रदर्शन किया।

    पूर्व विधायक केडी भंडारी, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, भाजपा के जिला प्रधान सुशील शर्मा, जनरल सेक्रेटरी अशोक सरीन हिक्की, शिवसेना नेता सुनील कुमार बंटी, नीरज जोशी, नरेंद्र थापर, मनोज नन्हा सहित तमाम लोग डीसी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और एक तरफ रोड बंद करके प्रदर्शन किया।

    कार्रवाई न होते देख सभी लोग बीएमसी चौक की तरफ रुख करने लगे तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। इसके बाद भाजपाई व हिंदू संगठनों के लोग पुलिस से धक्कामुक्की कर बीएमसी चौक पहुंच गए, जहां सभी ने चौक के बीच बैठकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।

    केडी भंडारी ने बताया कि पंजाब में माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मारपीट करने वालों के चेहरे वायरल वीडियो में कैद है। पुलिस अगर उन्हें पहचान कर गिरफ्तार नहीं करती तो माहौल खराब हो सकता है।

    धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं के साथ हिंदू संगठनों के नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। धरने से राहगीरों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने बीएमसी चौक की ओर से आने लोगों को दूसरे रास्तों की ओर से भेजना शुरू कर दिया।

    मुस्लिम संगठन पंजाब के प्रधान एडवोकेट नईम खान ने बताया कि आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर सभी लोग डीसी दफ्तर के सामने से होते हुए कमिश्नर दफ्तर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान एक्टिवा सवार युवक ने मुस्लिम समाज के लोगों को टक्कर मार दी। उनका दावा है कि युवक ने कहा कि आप की जगह पंजाब में नहीं पाकिस्तान में है।

    अगर आप पंजाब में रहना चाहते हो तो जय श्रीराम के जयकारे लगाओ और उसने जयकारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने कहा कि युवक ने माना कि गलती हुई है, जिसके बाद सारा मामला खत्म हो गया, लेकिन फिर शाम को विवाद को बड़ा दिया गया।