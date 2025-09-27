Jalandhar Accident: आर्मी के ट्रक से टक्कर के बाद कंटेनर ने कुचला, व्यक्ति की मौत

जालंधर के चौगिट्टी फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक हादसे में मोटरसाइकिल सवार राकेश कुमार की मौत हो गई। सेना के ट्रक की टक्कर के बाद वह गिर गया और कंटेनर से कुचल गया जिससे उसके पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। सड़क सुरक्षा फोर्स ने उसे अस्पताल पहुंचाया लेकिन खून बहने से उसकी जान चली गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, जालंधर। चौगिट्टी फ्लाईओवर पर आर्मी के ट्रक की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान वहां से जा रहा कंटेनर से कुचले जाने से उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सैनिक विहार, खुसरोपुर के रहने वाले राकेश कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राकेश कुमार अपनी मोटरसाइकिल से पीएपी की ओर से आ रहा था। फ्लाईओवर पर पहुंचते ही आर्मी के ट्रक ने उसे टक्कर मारी, जिसके बाद वह गिर गया और वहां से निकल रहा दूसरा वाहन कंटेनर उससे टकराया।

कंटेनर का टायर उसके ऊपर चढ़ गया, जिससे उसके दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम मौके पर पहुंची और घायल को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।