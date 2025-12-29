जालंधर में दोस्तों ने घर में मचाया खूनी खेल, झगड़े के बाद 20 साल के युवक को चाकू घोंपकर उतारा मौत के घाट
जालंधर की रविदास कॉलोनी में 20 वर्षीय आशु की उसके दो दोस्तों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। दोस्त पिछले दो दिनों से आशु के घर पर रह रहे थे। रविवार रात किस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के रविदास कालोनी में दो दोस्तों ने अपने दोस्त की तड़के 4 बजे हत्या कर दी। सूचना मिलते ही थाना रामा मंडी की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
हत्या करने वाले युवक मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि रविदास कालोनी में रहने वाले आशु नामक युवक ने अपने दो दोस्तों को अपने घर बुलाया था।
दोनों दोस्त 2 दिन से उसके घर पर ही रह रहे थे। रविवार रात को किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और सुबह 4 बजे चाकू मार कर आशु की हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपितों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।