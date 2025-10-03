जालंधर में भारी बारिश का अलर्ट, डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को दिए सतर्कता बरतने और सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश

जालंधर में भारी बारिश की चेतावनी के बाद डिप्टी कमिश्नर ने जलभराव और अन्य संभावित आपदाओं से निपटने के लिए अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए। संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और कमजोर घरों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। निचले इलाकों में जल निकासी के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।

जागरण संवाददाता, जालंधर। मौसम विभाग की ओर से 6, 7 और 8 अक्टूबर को भारी वर्षा के संकेत मिलने पर डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को जलभराव, सतुलज दरिया के बांंध और कच्चे घर गिरने जैसे हालातों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वर्षा में अगर किसी का घर कमजोर हुआ है तो वे पहले से सुरक्षित ठिकानों पर जाए।

जिला प्रशासकीय परिसर में बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. अग्रवाल ने एसडीएम को सतलुज नदी के किनारे संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए पहले से सभी आवश्यक इंतजाम कर लिए जाएं। इसके अलावा, जहां कहीं नदी के किनारों को मजबूत करने की जरूरत हो, उसे तुरंत किया जाए ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

उन्होंने वेई के साथ लगते क्षेत्रों में भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को सतर्क करने के साथ-साथ आवश्यक मशीनरी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि पानी जमा होने की समस्या से बचा जा सके। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मंडॉला छन्ना गांव में बांध को मजबूत करने के लिए चल रहे कार्य का भी जायजा लिया और ड्रेनेज विभाग के अधिकारियों को डी-सिल्टिंग के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

डिप्टी कमिश्नर ने आम लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घर कच्चे हैं या हाल ही की वर्षा कारण कमजोर हो चुके हैं, वे भारी वर्षा के अनुमान को ध्यान में रखकर आवश्यक सावधानी बरतें। उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिए कि शहर में जल निकासी के लिए आवश्यक इंतजाम पहले से ही कर लिए जाएं।

खासकर निचले इलाकों सहित उन स्थानों पर जहां पानी जमा होने की संभावना है, वहां आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था पहले से कर ली जाए ताकि पानी जमा होने की स्थिति में मशीनरी को तुरंत तैनात किया जा सके। उन्होंने फिसलन भरी सड़कों पर विशेष नजर रखने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि पंपिंग स्टेशनों के निरंतर संचालन के लिए एसटीपी पर बिजली का बैकअप अनिवार्य तौर पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी तकनीकी खराबी या बिजली सप्लाई बंद होने की स्थिति में जल निकासी में कोई रुकावट न आए। इस अवसर पर नगर निगम जालंधर के कमिश्नर संदीप ऋषि भी मौजूद थे।

डिप्टी कमिश्नर ने 6 और 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि महाराज के प्रकाशोत्सव समारोह को देखते हुए अधिकारियों को शोभा यात्रा के मार्ग पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जहां कहीं सड़कों की मरम्मत की जरूरत हो, तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि समारोह में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।