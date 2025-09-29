जालंधर में जुए के अड्डे पर बदमाशों का धावा, लाखों की लूट; पुलिस जांच में जुटी

जालंधर के काजी मंडी इलाके में एक जुए के अड्डे पर बदमाशों ने हमला कर लाखों रुपये लूट लिए। सीसीटीवी में बदमाशों की गाड़ी कैद हो गई है। शिकायत दर्ज न होने पर भी सोशल मीडिया पर खबर फैलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और एक युवक को हिरासत में लिया है। लुधियाना के जुआरियों ने यहाँ लाखों का जुआ लगाया था।

संवाद सहयोगी, जालंधर। पंजाब के जालंधर जिले के थाना रामामंडी के अंतर्गत आती काजी मंडी इलाके में चल रहे जुए पर बदमाशों ने हमला कर जुआ लूट लिया। लूट के दौरान गाड़ी में सवार होकर बदमाशों की गाड़ी और उसका नंबर सीसीटीवी कैमरों में कैद गया।

हालांकि, किसी तरह की शिकायत पुलिस के पास नहीं पहुंची, लेकिन सोशल मीडिया पर खबरें वायरल होने के बाद पुलिस ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है और देर रात सीआइए स्टाफ की टीम अजय नाम के युवक के हिरासत में लेकर थाने गई, लेकिन इस बात की पुष्टि किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं की।

मिली जानकारी के अनुसार लुधियाना के कुछ तस्करों की काजी मंडी के तस्करों के दोस्ती है। इसी चलते लुधियाना के जुआरियों ने काजी में लाखों रुपये की बुक लगाई हुई थी, जिसमें शहर के कई जुआरियों लाखों का जुआ खेल रहे थे लेकिन जिस छत पर लाखों का जुआ चल रहा था, वहां पर नीचे शटर खुला हुआ था, जिसकी पता बदमाशों को चल गया।