    जालंधर में जुए के अड्डे पर बदमाशों का धावा, लाखों की लूट; पुलिस जांच में जुटी

    By Harsh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:00 PM (IST)

    जालंधर के काजी मंडी इलाके में एक जुए के अड्डे पर बदमाशों ने हमला कर लाखों रुपये लूट लिए। सीसीटीवी में बदमाशों की गाड़ी कैद हो गई है। शिकायत दर्ज न होने पर भी सोशल मीडिया पर खबर फैलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और एक युवक को हिरासत में लिया है। लुधियाना के जुआरियों ने यहाँ लाखों का जुआ लगाया था।

    जुए के अड्डे पर बदमाशों का धावा, लाखों की लूट।

    संवाद सहयोगी, जालंधर। पंजाब के जालंधर जिले के थाना रामामंडी के अंतर्गत आती काजी मंडी इलाके में चल रहे जुए पर बदमाशों ने हमला कर जुआ लूट लिया। लूट के दौरान गाड़ी में सवार होकर बदमाशों की गाड़ी और उसका नंबर सीसीटीवी कैमरों में कैद गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, किसी तरह की शिकायत पुलिस के पास नहीं पहुंची, लेकिन सोशल मीडिया पर खबरें वायरल होने के बाद पुलिस ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है और देर रात सीआइए स्टाफ की टीम अजय नाम के युवक के हिरासत में लेकर थाने गई, लेकिन इस बात की पुष्टि किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं की।

    मिली जानकारी के अनुसार लुधियाना के कुछ तस्करों की काजी मंडी के तस्करों के दोस्ती है। इसी चलते लुधियाना के जुआरियों ने काजी में लाखों रुपये की बुक लगाई हुई थी, जिसमें शहर के कई जुआरियों लाखों का जुआ खेल रहे थे लेकिन जिस छत पर लाखों का जुआ चल रहा था, वहां पर नीचे शटर खुला हुआ था, जिसकी पता बदमाशों को चल गया।

    इसी बात का फायदा उठा बदमाश सफेद रंग की एक्सयूवी कार में सवार होकर आए और सीधा छत पर चले गए। बदमाशों के पास अवैध हथियार भी और हथियार दिखा वह लाखों का जुआ लूट कर ले गए।

    जुए के अड्डे पर लूट की खबर शहर दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। पुलिस के पास कोई शिकायत न जाने के कारण इस बड़ी वारदात पर सभी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं।