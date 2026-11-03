'चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी के लिए काम जारी रहेगा', पूर्व MP मोहिंदर केपी ने संन्यास लेने की अटकलों को किया खारिज

जागरण संवाददाता, जालंधर। पूर्व सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहिंदर सिंह केपी ने इंटरनेट मीडिया पर उनके राजनीति से संन्यास लेने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। केपी ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही खबरें पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पहले शिरोमणि अकाली दल में थे और अभी भी शिरोमणि अकाली दल में ही हैं।

उन्होंने कहा कि उन्होंने करतारपुर से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना था, इसके बारे में पार्टी को पहले ही बता दिया था। उनकी राय के बाद ही पार्टी ने नया हलका इंचार्ज नियुक्त किया है। केपी ने कहा कि वह सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे।